Logo
Large banner

Мајка оптужена због смрти кћерке: Дјевојчица преминула од стравичних опекотина

Извор:

Курир

28.11.2025

11:32

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Родитељи дјевојчице која је почетком септембра преминула у Славонском Броду од посљедица опекотина остају у истражном затвору, а против њих је подигнута и оптужница.

Након спроведене истраге Жупанијско државно тужилаштво у Славонском Броду подигло је оптужницу против држављанина Хрватске (33) и његове супруге, држављанке Србије (25), због повреде дјететових права.

Оптужени су због трагедије која се догодила 10. септембра ове године када је умрло њихово двогодишње дијете. Дијете је у болницу довезено с опекотинама на леђима, а од задобијених повреда је преминуло.

Поплава вода водостај

Свијет

Поплаве и клизишта однијели 56 живота

Током истраге утврђено је да је дијете задобило опекотине током купања. Родитељи су прво покушали сами да санирају детету повреде, а помоћ су позвали тек када је дијете изгубило свијест и престало да дише. Док је дијете стигло до љекара, већ је било прекасно, није могло ништа да се учини.

Родитељи су у септембру ухапшени, испитани и притворени, а тужилаштво је у оптужници тражило да им се продужи истражни затвор, који им је одређен због опасности од бјекства, пише Курир.

Подијели:

Таг:

nastradalo dijete

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нови имиџ и нова љубав Синди Свини привукли пажњу

Сцена

Нови имиџ и нова љубав Синди Свини привукли пажњу

4 ч

0
Поплаве и клизишта однијели 56 живота

Свијет

Поплаве и клизишта однијели 56 живота

4 ч

0
Трагoви римског времена – археолошко насљеђе бањалучке регије

Култура

Трагoви римског времена – археолошко насљеђе бањалучке регије

4 ч

0
Евро паре новац

Занимљивости

Судбина их води ка злату: Ова 3 знака ће да пливају у луксузу и новцу

4 ч

0

Више из рубрике

Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација

Регион

Опасно клизиште угрозило куће: Наређена хитна евакуација

7 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хапшење у Загребу: Мушкарац (34) искориштавао дијете за порнографију

8 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

1 д

0
СМеће затрпало плажу у Дубровнику

Регион

У Дубровнику прикупљено 30 кубика смећа које је море донијело

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

58

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner