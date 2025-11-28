Мајка оптужена због смрти кћерке: Дјевојчица преминула од стравичних опекотина

Извор:
Курир
28.11.2025
11:32
Коментари:0
Родитељи дјевојчице која је почетком септембра преминула у Славонском Броду од посљедица опекотина остају у истражном затвору, а против њих је подигнута и оптужница.
Након спроведене истраге Жупанијско државно тужилаштво у Славонском Броду подигло је оптужницу против држављанина Хрватске (33) и његове супруге, држављанке Србије (25), због повреде дјететових права.
Оптужени су због трагедије која се догодила 10. септембра ове године када је умрло њихово двогодишње дијете. Дијете је у болницу довезено с опекотинама на леђима, а од задобијених повреда је преминуло.
Свијет
Поплаве и клизишта однијели 56 живота
Током истраге утврђено је да је дијете задобило опекотине током купања. Родитељи су прво покушали сами да санирају детету повреде, а помоћ су позвали тек када је дијете изгубило свијест и престало да дише. Док је дијете стигло до љекара, већ је било прекасно, није могло ништа да се учини.
Родитељи су у септембру ухапшени, испитани и притворени, а тужилаштво је у оптужници тражило да им се продужи истражни затвор, који им је одређен због опасности од бјекства, пише Курир.
Регион
7 ч0
Регион
8 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
58
15
43
15
42
15
31
15
28
Тренутно на програму