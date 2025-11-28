Нови имиџ и нова љубав Синди Свини привукли пажњу

Извор:
Супержена
28.11.2025
11:31
Глумица Сидни Свини већ дуже вријеме интригира јавност, посебно сада када је драстично промијенила имиџ и пронашла нову љубав. Фотографи страних медија прате сваки њен корак, па су сада глумичине вреле фотке освануле на мрежама.
Током америчког празника Дан захвалности, глумица је усликана на Флориди, гдје је уживала у чарима сунца и врелим данима. Друштво јој је правио актуелни партнер, менаџер Скутер Браун који се није одвајао од ње.
Како се види, Сидни је за ову прилику носила бикини у бургунди боји који је истакао њене раскошне атрибуте.
Витка фигура је била у првом плану, те фотографи нису оклијевали и брже-боље су забиљежили вреле кадрове.
Атрактивне фотографије освануле су на мрежама, а многобројни фанови популарне љепотице су имали само једно да поруче - "да је прелијепа", преноси Супержена.
