Logo
Large banner

Нови имиџ и нова љубав Синди Свини привукли пажњу

Извор:

Супержена

28.11.2025

11:31

Коментари:

0
Нови имиџ и нова љубав Синди Свини привукли пажњу
Фото: Tanjug / AP

Глумица Сидни Свини већ дуже вријеме интригира јавност, посебно сада када је драстично промијенила имиџ и пронашла нову љубав. Фотографи страних медија прате сваки њен корак, па су сада глумичине вреле фотке освануле на мрежама.

Током америчког празника Дан захвалности, глумица је усликана на Флориди, гд‌је је уживала у чарима сунца и врелим данима. Друштво јој је правио актуелни партнер, менаџер Скутер Браун који се није одвајао од ње.

Како се види, Сидни је за ову прилику носила бикини у бургунди боји који је истакао њене раскошне атрибуте.

Витка фигура је била у првом плану, те фотографи нису оклијевали и брже-боље су забиљежили вреле кадрове.

Атрактивне фотографије освануле су на мрежама, а многобројни фанови популарне љепотице су имали само једно да поруче - "да је прелијепа", преноси Супержена.

Подијели:

Таг:

глумица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Потресно признање Раде Манојловић: ''Тјерали су нас да се сликамо голе''

Сцена

Потресно признање Раде Манојловић: ''Тјерали су нас да се сликамо голе''

6 ч

1
Ухапшен Урош Ћертић

Сцена

Ухапшен Урош Ћертић

20 ч

0
Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

Сцена

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

1 д

0
Ruža cvijet

Сцена

Пјевачица (32) преминула након естетске операције

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner