Ухапшен Урош Ћертић

27.11.2025
19:00
Београдска полиција ухапсила је каскадера Уроша Ћертића који је данас претукао и, највјероватније, мачетом посјекао мушкарца у центру Београда.
Нашем најпознатијем каскадеру одређено је задржавање до 48 сати, пише Телеграф.
Подсјећања ради, Ћертић је данас у стану на Дорћолу претукао и посјекао Александра Ж., а затим се дао у бјекство.
Повријеђени је колима Хитне помоћи превезен у Ургентни центар и налази се ван животне опасности.
Незванично, након обрачуна Ћертић је оставио крваво оружје и побјегао.
Повређени је, наводно, рекао полицији да се познају од раније и да имају нерашчишћене рачуне.
Урош Ћертић је осуђен за кривично дјело неовлашћена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. Он је у августу 2020. године, у холу филијале банке у Београду, неовлашћено носио пиштољ у чијем оквиру се налазило 7 метака.
Сада је правоснажно осуђен на 20 мјесеци затвора које ће служити у затвору у Сремској Митровици.
Подсјетимо, Ћертић је у септембру 2022. године признао кривицу, због чега је добио годину дана кућног затвора без могућности напуштања просторије, а његов адвокат Младен Магдаленић, изјавио је тада за домаће медије да је на ову одлуку суда уложена жалба.
