Ухапшен Урош Ћертић

27.11.2025

19:00

Ухапшен Урош Ћертић
Фото: Instagram/uros_certic_fan

Београдска полиција ухапсила је каскадера Уроша Ћертића који је данас претукао и, највјероватније, мачетом посјекао мушкарца у центру Београда.

Нашем најпознатијем каскадеру одређено је задржавање до 48 сати, пише Телеграф.

Подсјећања ради, Ћертић је данас у стану на Дорћолу претукао и посјекао Александра Ж., а затим се дао у бјекство.

Повријеђени је колима Хитне помоћи превезен у Ургентни центар и налази се ван животне опасности.

Незванично, након обрачуна Ћертић је оставио крваво оружје и побјегао.

Повређени је, наводно, рекао полицији да се познају од раније и да имају нерашчишћене рачуне.

Урош Ћертић је осуђен за кривично дјело неовлашћена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. Он је у августу 2020. године, у холу филијале банке у Београду, неовлашћено носио пиштољ у чијем оквиру се налазило 7 метака.

Сада је правоснажно осуђен на 20 мјесеци затвора које ће служити у затвору у Сремској Митровици.

Подсјетимо, Ћертић је у септембру 2022. године признао кривицу, због чега је добио годину дана кућног затвора без могућности напуштања просторије, а његов адвокат Младен Магдаленић, изјавио је тада за домаће медије да је на ову одлуку суда уложена жалба.

Урош Ћертић

физички напад

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

