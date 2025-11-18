Logo
Large banner

Потезан нож: Нови хаос у ријалитију Елита

Извор:

Агенције

18.11.2025

15:51

Коментари:

0
Анели и Асмин направили нову драму
Фото: Screenshot

Ријалити учесница Анели Ахмић направила је хаос у ријалитију када је извадила нож и почела да пријети Асмину Дурџићу.

Током ноћи у "Елити" је дошло до драматичне сцене између бивших партнера, Асмина Дурџића и Анели Ахмић. На снимку који се појавио на друштвеним мрежама види се тренутак жестоког сукоба који је довео до потпуног хаоса у Бијелој кући.

Непалац се вратио кући у великом стилу

Занимљивости

Непалац радио у чистоћи на Балкану: Вратио се кући као богаташ, погледајте дочек

Сукоб је ескалирао када је Асмин оборио Анели на под и легао преко ње, покушавајући да је смири јер је у рукама држала нож.

Иако су се сви питали да ли ће до њиховог помирења доћи, сада је сигурно да још није право вријеме.

"Смири се, смири се!", чује се како виче, док Анели у паници вришти и покушава да се отргне.

"Склони ми се, макни ми се!", узвратила је она.

У сцени пуној тензије, док га шутира ногом у леђа, Анели му пријети ножем, на шта јој Асмин одговара и поново покушава да је смири.

Пљусак киша

БиХ

Издато упозорење због најављених обилних падавина

"Нећеш ти никога избости ножем", рекао јој је Дурџић.

У истом тренутку обезбјеђење реагује и улијеће да раздвоји бивше партнере.

Иначе, Анели је синоћ" ушла у црвено" када се на вратима Бијеле куће појавила Хана Дувњак, која је изјавила да је спремна да раскринка читаву породицу Ахмић.

Подијели:

Тагови:

Анели Ахмић

elita

rijaliti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Људи рођени у овом знаку су најбољи шефови

Занимљивости

Људи рођени у овом знаку су најбољи шефови

1 ч

0
Avion

Свијет

Најео се печурки па умало срушио авион са 80 људи

1 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Сви у УН би морали знати да БиХ нема дан државности

2 ч

0
Новак Ђоковић на мети критика због качкета

Стил

Новак Ђоковић на мети критика због качкета

2 ч

0

Више из рубрике

Сви полудјели за Митровићевом Милунком, а уопште није жена

Сцена

Сви полудјели за Митровићевом Милунком, а уопште није жена

2 ч

0
Врела Бразилка се скинула и показала извајано тијело, фанови одушевљени

Сцена

Врела Бразилка се скинула и показала извајано тијело, фанови одушевљени

3 ч

0
Харис Џиновић оштро о Мелини, није штедио ријечи

Сцена

Харис Џиновић оштро о Мелини, није штедио ријечи

4 ч

0
Мушкарац који је насрнуо на Аријану Гранде осуђен на девет дана затвора

Сцена

Мушкарац који је насрнуо на Аријану Гранде осуђен на девет дана затвора

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

17

27

Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

17

18

Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

17

16

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

17

11

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner