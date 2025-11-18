Потезан нож: Нови хаос у ријалитију Елита

Извор:
18.11.2025
15:51
18.11.2025
15:51
Ријалити учесница Анели Ахмић направила је хаос у ријалитију када је извадила нож и почела да пријети Асмину Дурџићу.
Током ноћи у "Елити" је дошло до драматичне сцене између бивших партнера, Асмина Дурџића и Анели Ахмић. На снимку који се појавио на друштвеним мрежама види се тренутак жестоког сукоба који је довео до потпуног хаоса у Бијелој кући.
Сукоб је ескалирао када је Асмин оборио Анели на под и легао преко ње, покушавајући да је смири јер је у рукама држала нож.
Иако су се сви питали да ли ће до њиховог помирења доћи, сада је сигурно да још није право вријеме.
"Смири се, смири се!", чује се како виче, док Анели у паници вришти и покушава да се отргне.
"Склони ми се, макни ми се!", узвратила је она.
У сцени пуној тензије, док га шутира ногом у леђа, Анели му пријети ножем, на шта јој Асмин одговара и поново покушава да је смири.
"Нећеш ти никога избости ножем", рекао јој је Дурџић.
У истом тренутку обезбјеђење реагује и улијеће да раздвоји бивше партнере.
Иначе, Анели је синоћ" ушла у црвено" када се на вратима Бијеле куће појавила Хана Дувњак, која је изјавила да је спремна да раскринка читаву породицу Ахмић.
