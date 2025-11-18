Врела Бразилка се скинула и показала извајано тијело, фанови одушевљени

18.11.2025
13:59
Коментари:0
Славна Алесандра Амбросио, која је годинама била Викторијин анђео, и даље мами уздахе савршеним изгледом, а њене најновије провокативне, обнажене фотографије су још једном то потврдиле.
Бивша манекенка и некадашњи Викторијин анђео Алесандра Амбросио и даље одушевљава својим извајаним тијелом, па су њене нове фотографије право одушевљење и празник за очи њеним обожаваоцима.
Славна Бразила која се повукла из свијета манекенства с непуних 40 година, објавила је неколико црно-бијелих фотографија на којима позира крај базена готово нага, будући да је горњи дио купаћег скинула и рукама прекрила голе груди.
Показала је витку, затегнуту линију и обликовано тијело, те у 45. години успјела ко зна који пут да задиви.
На једној од слика се похвалила и савршеном задњицом, а док је позирала као на манекенској писти којом је професионално корачала 25 година и на којој се одлично сналазила, носила је занимљиве црно-бијеле јапанке на штиклу које су женама одмах запале за око.
