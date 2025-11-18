Logo
Врела Бразилка се скинула и показала извајано тијело, фанови одушевљени

18.11.2025

13:59

Врела Бразилка се скинула и показала извајано тијело, фанови одушевљени

Славна Алесандра Амбросио, која је годинама била Викторијин анђео, и даље мами уздахе савршеним изгледом, а њене најновије провокативне, обнажене фотографије су још једном то потврдиле.

Бивша манекенка и некадашњи Викторијин анђео Алесандра Амбросио и даље одушевљава својим извајаним тијелом, па су њене нове фотографије право одушевљење и празник за очи њеним обожаваоцима.

Славна Бразила која се повукла из свијета манекенства с непуних 40 година, објавила је неколико црно-бијелих фотографија на којима позира крај базена готово нага, будући да је горњи дио купаћег скинула и рукама прекрила голе груди.

Показала је витку, затегнуту линију и обликовано тијело, те у 45. години успјела ко зна који пут да задиви.

На једној од слика се похвалила и савршеном задњицом, а док је позирала као на манекенској писти којом је професионално корачала 25 година и на којој се одлично сналазила, носила је занимљиве црно-бијеле јапанке на штиклу које су женама одмах запале за око.

Bela Hadidi

Сцена

Манекенка Бела Хадид у болници, мајка упутила потресну поруку

Подсјетићемо да славни бразилски супер-модел има двоје дјеце, те да је тренутно у вези са Баком Палмером који је и сам бивши модел па их називају новим "ит" паром, а данас је дизајнер накита.

Потврдили су везу крајем 2024. године, иако су прије тога неколико пута виђени заједно у јавности, преносе Независне.

