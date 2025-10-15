Logo

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

Младу предузетницу и манекенку Памелу Ђенини (29) убио је у стану у Милану њен дечко Ђанлука Сонсин (52), који је сада хоспитализован у тешком стању јер је наводно покушао да изврши самоубиство након што је избо жртву.

Ђенини је убијена синоћ на тераси властите куће и то пред очима комшија који су дозивали у помоћ. Осумњичени је наводно наставио да убада жртву и кад је полиција већ била стигла на лице мјеста, а потом је покушао да се убије.

Све се догодило синоћ око 22 сата. Осумњичени је дјевојку одвукао на терасу и више пута је избо ножем. Полиција је уз помоћ ватрогасаца провалила у стан на сјеверу Милана док су комшије викале "Убиће је, убиће је!"

Полиција је тада пронашла 29-годишњакињу на тлу, а Сонсин је још увијек махао ножем. Прије него што су полицајци успјели да га савладају, покушао је самоубиство задавши себи два убода у грло. Хитно је превезен у болницу.

Италијански медији пишу да је Памела хтјела да остави свог партнера.

"Чули смо њене вриске, врло гласне. Викала је ‘упомоћ, упомоћ‘", испричала је једна од станарки, а станари из зграде преко пута су видјели како ју је зграбио на тераси и убо неколико пута.

Према писању италијанских медија, чини се да је пар већ неко вријеме пролазио кроз кризу, а 52-годишњак је те вечери дошао да разговара са жртвом. Ту верзију приче потврдио је и њен бивши супруг и рекао да је она намјеравала да остави партнера с којим је била годину дана у вези.

Међутим, чини се да је он постао насилан чим је то чуо. Наводно јој је пријетио и терорисао је већ неко вријеме, а и прје неколико мјесеци полиција је интервенисала.

Комшије кажу да су их касније опет виђали заједно, али Памела је током једног одмора на Елби наводно одлучила да оде кући сама. Он је тада у љутњи пријетио да ће убити њеног пса.

Хроника

Ухапшен Тасманијски ђаво

Осумњичени је и раније био осуђиван, због преваре. Пре 15 година ухапшен је у склопу операције која је за циљ имала разбијање ланца који је дјеловао између Њемачке и Италије. Нудили су луксузне аутомобиле по изузетно ниским цијенама и путем фиктивних фирми избјегавали плаћање пореза.

Памела Ђенини била је манекенка и млада предузетница. Живот је провела на више локација, између Монте Карла, Милана и Дубаија, а повремено је боравила и у кући у покрајини Бергамо. На интернету се представљала као модел и млада предузетница. С пријатељицом Елисом Бортолоти је створила линију бикинија под називом ‘EP SheLux je brend Made in Italy‘.

