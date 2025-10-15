Једно тијело које је Хамас вратио Израелу не припада ниједном таоцу

Извор:
СРНА
15.10.2025
11:37
Једно тијело које је Хамас предао Израелцима не припада ниједном од талаца, саопштила је војска Израела.
То је утврђено прегледом у форензичком институту "Абу Кабир", а процијењено је да тијело припада Палестинцу, преноси портал "Тајмс оф Израел".
За остала три тијела утврђено је да је ријеч о нареднику Тамиру Нимродију (18), Уријелу Баруху (35) и Еитану Левију (53).
- Хамас је дужан да уложи све неопходне напоре да врати преминуле таоце - саопштила је изрелска војска.
Начелник Генералштаба Израелских одбрамбених снага генерал-потпуковник Ејал Замир рекао је да војска неће одустати док не буду враћени сви таоци.
Хамас и даље држи тијела 21 таоца, а у посљедња два дана вратио је седам.
