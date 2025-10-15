Logo

Једно тијело које је Хамас вратио Израелу не припада ниједном таоцу

Извор:

СРНА

15.10.2025

11:37

Једно тијело које је Хамас вратио Израелу не verenigde ниједном таоцу
Фото: Tanjug / AP

Једно тијело које је Хамас предао Израелцима не припада ниједном од талаца, саопштила је војска Израела.

То је утврђено прегледом у форензичком институту "Абу Кабир", а процијењено је да тијело припада Палестинцу, преноси портал "Тајмс оф Израел".

Игор Додик

Кошарка

Дрес Богдана Богдановића продат за 6000 КМ: Сав приход иде за лијечење Сергеја Ступара

За остала три тијела утврђено је да је ријеч о нареднику Тамиру Нимродију (18), Уријелу Баруху (35) и Еитану Левију (53).

- Хамас је дужан да уложи све неопходне напоре да врати преминуле таоце - саопштила је изрелска војска.

Начелник Генералштаба Израелских одбрамбених снага генерал-потпуковник Ејал Замир рекао је да војска неће одустати док не буду враћени сви таоци.

Хамас и даље држи тијела 21 таоца, а у посљедња два дана вратио је седам.

Израел

Хамас

