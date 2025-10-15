Logo

Дрес Богдана Богдановића продат за 6000 КМ: Сав приход иде за лијечење Сергеја Ступара

АТВ

15.10.2025

11:30

0
Фото: Printscreen/Instagram/adriasportsconference

На "Adria Sports Conference powered by Mozzart", одржаној у хотелу Мериот, приређена је гала вечер уз хуманитарну аукцију, на којој је потписани дрес Богдана Богдановића продат за 6000 КМ. Сав приход биће уплаћен за лијечење Сергеја Ступара.

Аукција је организована под покровитељством компаније "Delta District", а дрес је обезбијеђен уз подршку партнера из компаније Моцарт, истичу организатори.

Након динамичног и неизвјесног надметања, дрес је купио генерални менаџер КК Игокеа Игор Додик.

Вулкан

Свијет

Вулкан избацио пепео на осам километара висине

"Спој спорта, музике и хуманости – то је дух 'Adria Sports Conference'", поручили су организатори, истичући да је ова конференција више од мјеста сусрета спортских професионалаца.

Свечану атмосферу гала вечери употпунио је музички наступ Ане Бебић и "Balkan Groove Band-а", који су приредили забаву за памћење уз пуно доброг расположења.

Сергеј Ступар

Игор Додик

Богдан Богдановић

