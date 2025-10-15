Дрес Богдана Богдановића продат за 6000 КМ: Сав приход иде за лијечење Сергеја Ступара

Извор:
АТВ
15.10.2025
11:30

На "Adria Sports Conference powered by Mozzart", одржаној у хотелу Мериот, приређена је гала вечер уз хуманитарну аукцију, на којој је потписани дрес Богдана Богдановића продат за 6000 КМ. Сав приход биће уплаћен за лијечење Сергеја Ступара.
Аукција је организована под покровитељством компаније "Delta District", а дрес је обезбијеђен уз подршку партнера из компаније Моцарт, истичу организатори.
Након динамичног и неизвјесног надметања, дрес је купио генерални менаџер КК Игокеа Игор Додик.
"Спој спорта, музике и хуманости – то је дух 'Adria Sports Conference'", поручили су организатори, истичући да је ова конференција више од мјеста сусрета спортских професионалаца.
Свечану атмосферу гала вечери употпунио је музички наступ Ане Бебић и "Balkan Groove Band-а", који су приредили забаву за памћење уз пуно доброг расположења.
