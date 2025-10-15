Logo

Побједа Денвера против Чикага уз 18 поена Јокића

15.10.2025

10:01

Побједа Денвера против Чикага уз 18 поена Јокића
Кошаркаши Денвера побиједили су данас на свом терену екипу Чикага.

Предсезонски мечу НБА лиге завршен је резултатом 124:117, а најефикаснији у екипи Денвера био је Џамал Мареј са 30 поена. Српски кошаркаш Никола Јокић остварио је 18 поена, осам скокова, осам асистенција и једну украдену лопту.

Код гостију, најбољи је био Џош Гиди са 25 поена, док је Матас Бузелис убацио 20.

Кошаркаши Финикса савладали су на свом терену Лос Анђелес Лејкерсе резултатом 113:104. У осталим данашњим мечевима постигнути су сљедећи резултати: Кливленд - Детроит 118:100, Хјустон - Њу Орлеанс 130:128, Милвоки - Оклахома 112:116 и Портланд - Голден Стејт 111:118.

Нова сезона у НБА лиги почиње 22. октобра, преносе Независне.

