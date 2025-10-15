Годишњица смрти Тошета Проеског

Извор:
Македонски пјевач Тоше Проески (1981-2007), један од најслушанијих извођача поп музике у региону, погинуо је у саобраћајној несрећи на ауто-путу Загреб-Београд, код Нове Градишке, 16. октобра 2007. године.
Проески је имао таленат који се ријетко среће и био је један од најпопуларнијих пјевача са простора некадашње Југославије.
Био је пјевач, текстописац и композитор цинцарскога поријекла.
Сматран је врхунским дијелом македонске и балканске музичке сцене, а Тошетова музика била је популарна у многим земљама Југоисточне Европе.
Би-Би-Си њуз га је назвао балканским Елвисом Прислијем.
Проески је био познат по свом хуманитарном раду.
