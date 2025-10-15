Logo

Годишњица смрти Тошета Проеског

Извор:

СРНА

15.10.2025

09:57

Коментари:

0
Годишњица смрти Тошета Проеског

Македонски пјевач Тоше Проески (1981-2007), један од најслушанијих извођача поп музике у региону, погинуо је у саобраћајној несрећи на ауто-путу Загреб-Београд, код Нове Градишке, 16. октобра 2007. године.

Проески је имао таленат који се ријетко среће и био је један од најпопуларнијих пјевача са простора некадашње Југославије.

Био је пјевач, текстописац и композитор цинцарскога поријекла.

policija rotacija

Србија

Тијело младића пронађено поред пута

Сматран је врхунским дијелом македонске и балканске музичке сцене, а Тошетова музика била је популарна у многим земљама Југоисточне Европе.

Би-Би-Си њуз га је назвао балканским Елвисом Прислијем.

Проески је био познат по свом хуманитарном раду.

Подијели:

Таг:

Toše Proeski

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тијело младића пронађено поред пута

Србија

Тијело младића пронађено поред пута

2 ч

0
Откривен "тамни див" милион пута већи од Сунца

Наука и технологија

Откривен "тамни див" милион пута већи од Сунца

2 ч

0
Преполовљен увоз руског гаса у ЕУ

Економија

Преполовљен увоз руског гаса у ЕУ

2 ч

0
Трамп постхумно одликовао Чарлија Кирка

Свијет

Трамп постхумно одликовао Чарлија Кирка

2 ч

0

Више из рубрике

Џенифер Анистон открила зашто никада није усвојила дијете

Сцена

Џенифер Анистон открила зашто никада није усвојила дијете

3 ч

0
Ово су детаљи гала свадбе коју милионер планира са Мелином Џиновић

Сцена

Ово су детаљи гала свадбе коју милионер планира са Мелином Џиновић

4 ч

0
Ruža cvijet

Сцена

Преминуо познати пјевач

5 ч

0
Потресна исповијест Алекс Кораћ: "Она је унаказила..."

Сцена

Потресна исповијест Алекс Кораћ: "Она је унаказила..."

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

11

47

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner