Потресна исповијест Алекс Кораћ: "Она је унаказила..."

Алекс Кораћ само је једна у низу обманутих дјевојака, која је прошла као боса по трњу, када је запала у руке, како она тврди, надрилекарке из Новог Сада И.Ш.
У разговору за Информер Алекс тврди да је И.Ш. приучена докторка која све интервенције уљепшавања и естетских захвата ради у фризерском салону, да користи лош, кинески материјал...Када је све то сазнала, а онда и једва живу главу извукла након "уљепшавања" код ове докторке, Алекс је ријешила све јавно да објави.
Да ствар буде још гора, након њене објаве на друштвеној мрежи "инстаграм", јавио се велики број дјевојака које су остале унакажене након интервенција у салону ове докторке.
- Ова жена ме је дословно унаказила, а оставила сам јој неколико хиљада евра! Напунила ми је лице кинеским филерима, завршила сам у Хитној помоћи. Тијело ми је одреаговало на штетне супстанце, то је заиста за затвор! Вјеровала сам да је љекар, хвали се неким лиценцама, а све је то једна велика лаж. Од школе има само курс за обрве! Јер, она као таква не постоји у љекарској комори! Ишла сам код ње на уљепшавање. Посљедњи захват који ми је и пресео, радила сам на лицу. Ја сам била деформисана. Имала сам ране по лицу, отечена сам била... Оно је било страшно, нисам смјела у огледало да се погледам. Када сам јој се пожалила, кренула је да ми прети, да мене криви, а онда више није одговарала на позиве и поруке. Гдје је ту професионализам?! Зато сам ријешила да дигнем глас и подигнем свијест и осталим дјевојкама - прича Алекс Кораћ и наставља:
- Још страшније је, што све то ради у фризерском салону... Иза паравана. Анестетик вам ставља за столом гдје се фенира. Тек када дођете у њен салон, онда схватите гдје сте дошле. Још горе је то што нон стоп мијења адресе салона и сели се. Како крене побуна против њеног рада и лоша реклама, тако се она пресели. Тој жени заиста мора неко да стане на пут - огорчена је дјевојка.
Након њене објаве услиједила је лавина коментара дјевојака које су доживјеле исту судбину.
- Имала сам квржице по лицу, била сам ужасна, али није се чак ни огласила када сам јој тражила помоћ... Једна дјевојка је у знак освете дошла и полила је црвеном фарбом, и њу и њен салон... Мени се хијалурон разградио послије неколико дана, обећала ми је да ће вратити новац, али ништа од тога... Ја сам морала код другог лекара због ње - само су неке од порука и коментара дјевојака и жена које су ишле код ове докторке.
