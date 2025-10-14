Logo

Чиме се тачно бави и колико зарађује Мелина Џиновић



Бивша супруга пјевача Хариса Џиновића, Мелина Џиновић напустила је Србију након развода и живот наставила у Монаку, а сад се вјерила за богатог бизнисмена са којим већ неко време живи.

Мелинина дјеца остала су са оцем Харисом Џиновићем у Београду у вили, док Ђина често путује на релацији Београд - Монако, те мајци често одлази у посјету. Иако нема много информација како сада послује њен бренд у Београду, Мелина се побринула да након одласка у Монако и тамо прошири свој бизнис.

Недавно се огласила њена кћерка Ђина Џиновић која је све обавијестила о томе да је њена мајка проширила бизнис и у овом дијелу Европе.

Djina Dzinovic

Сцена

Ко је Ђина Џиновић? Насљедница Хариса и Мелине у центру скандала

- Коначно могу да вам саопштим да смо наш бренд отворили и у Монте Карлу - саопштила је недавно својим Инстаграм пратиоцима Ђина Џиновић, а због њеног излагања многи су схватили да је Ђина почела да ради за своју мајку.

Ђина Џиновић

Сцена

Процурила експлицитна фотографија Ђине Џиновић!

Кћерка ју је подржала на овај начин носећи њене моделе и промовишући их на друштвеним мрежама, а једном приликом је показала и како ради у атељеу са материјалима.

Иначе, креације Мелине Џиновић освојиле су свијет. Носиле су их бројне домаће, али и холивудске звијезде. Харисова бивша жена бренд је покренула прије 15 година, 2010. године, а назив је настао тако што је умиксовала своје и име свог тадашњег мужа.

Харис Џиновић

Сцена

Харис Џиновић о провокативним сликама кћерке: То не могу никако

Једна од првих дама из светској шоубизниса која је носила Мелинину хаљину била је поп дива Џенифер Лопез која је њену креацију носила у Лас Вегасу 2018. године.



