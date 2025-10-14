Чиме се тачно бави и колико зарађује Мелина Џиновић

Извор:
Бивша супруга пјевача Хариса Џиновића, Мелина Џиновић напустила је Србију након развода и живот наставила у Монаку, а сад се вјерила за богатог бизнисмена са којим већ неко време живи.
Мелинина дјеца остала су са оцем Харисом Џиновићем у Београду у вили, док Ђина често путује на релацији Београд - Монако, те мајци често одлази у посјету. Иако нема много информација како сада послује њен бренд у Београду, Мелина се побринула да након одласка у Монако и тамо прошири свој бизнис.
Недавно се огласила њена кћерка Ђина Џиновић која је све обавијестила о томе да је њена мајка проширила бизнис и у овом дијелу Европе.
- Коначно могу да вам саопштим да смо наш бренд отворили и у Монте Карлу - саопштила је недавно својим Инстаграм пратиоцима Ђина Џиновић, а због њеног излагања многи су схватили да је Ђина почела да ради за своју мајку.
Кћерка ју је подржала на овај начин носећи њене моделе и промовишући их на друштвеним мрежама, а једном приликом је показала и како ради у атељеу са материјалима.
Иначе, креације Мелине Џиновић освојиле су свијет. Носиле су их бројне домаће, али и холивудске звијезде. Харисова бивша жена бренд је покренула прије 15 година, 2010. године, а назив је настао тако што је умиксовала своје и име свог тадашњег мужа.
Једна од првих дама из светској шоубизниса која је носила Мелинину хаљину била је поп дива Џенифер Лопез која је њену креацију носила у Лас Вегасу 2018. године.
(Курир)
