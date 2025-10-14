Logo

Пријино прво јавно појављивање након порођаја

Пријино прво јавно појављивање након порођаја

Популарни фолк пјевач Урош Живковић и његова супруга Јована, с којом је овог прољећа склопио грађански брак, данас су се на вјечну љубав заклели и пред Богом и уједно крстили свог сина првенца Лазара.

Међу званицама је и популарна пјевачица Александра Пријовић, којој је ово прво јавно појављивање након другог порођаја и рођења кћерке Арије, преноси Пинк.

Александра је заблистала на слављу након мало више од мјесец дана од порођаја, а за ову прилику одабрала је елегантно црно одијело са пругама.

Александра Пријовић

Пјевачица

