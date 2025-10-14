Боки 13 осуђен на пет година затвора

Извор:
Македонски шоумен Бојан Јовановски – Боки 13 осуђен је данас због преваре и прања новца на пет година затвора у поновљеним суђењу у случају "Међународни савез".
Тај случај, вођен у Основном кровичном суду у Скопљу, односи се на превару двојице македонских бизнисмена, који су заједно са Јовановским требало да граде старачке домове.
Јовановски није дошао на изрицање пресуде, а у прекиду му је издржавање затворске казне у другом случају, названом "Рекет" у којем је осуђен на девет година затвора.
Првостепеном пресудом у случају "Међународни савез" коју је 7. априла 2022. године донио Основни кривични суд у Скопљу, Јовановски је добио девет година затвора због преваре и прање новца.
У априлу 2024. године је Апелациони суд у Скопљу поништио ту пресуду уваживши неке од жалби оптужених и наложивши поновно суђење.
Случај се тицао се организоване криминалне активности повезане с преваром и прањем новца преко невладине организације "Међународни савез" коју је предводио Јовановски.
У том судском поступку били су оптужени и његови сарадници у "Међународном савезу", као и његов отац Миле Јовановски који је новом пресудом добио условну казну од годину и шест мјесеци затвора због прања новца.
Телевизија Телма је пренијела да је Јасна Ерцеговић осуђена на двије године затвора због прања новца, при чему јој је вријеме проведено у кућном притвору урачунато у казну, Христина Блажевска је добила условну казну од годину дана затвора такође због прања новца, док је правно лице "Међународни савез" кажњено са милион денара (16.300 евра).
