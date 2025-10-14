Данас је Покров Пресвете Богородице: Жене и мајке треба да испоштују ове обичаје

Извор:
Празник Покров Пресвете Богородице, који се у народу још назива Покровице, обиљежава се сваке године 14. октобра и један је од највољенијих дана у православном народу, нарочито међу женама. Овај дан посвећен је сјећању на чудесно јављање Пресвете Богородице у Цариграду, у цркви у Влахерни, гдје се 911. године појавила током ноћне молитве, раширивши свој покров (омофор) над вјерним народом као знак заштите и утјехе.
Тај чин симболично представља Божију милост и Богородичину бригу за људе. Вјерује се да она својим покровом штити све који јој се обраћају са вјером и молитвом, а посебно жене, мајке и дјецу.
Покров Пресвете Богородице се одувијек сматрао женским празником. На овај дан жене не раде тешке послове, не перу веш, не преду, не кувају ништа захтјевно, нити раде у пољу. Умјесто тога, дан проводе у молитви, миру и захвалности.
Вјерује се да Богородица посебно слуша женске молитве тог дана. Дјевојке које желе да се удају, жене које желе дјецу или мајке које моле за здравље своје породице, вјерују да се свака искрена молитва може чути баш на Покров.
У многим крајевима постоји обичај да жене оду у цркву, запале свијећу и донесу мали дар — најчешће пешкир, мараму или платно. Тај дар се симболично "ставља под покров" Богородице, као знак предања под њену заштиту.
У народу је уобичајено да се на овај дан не започиње ништа ново, већ да се заврши оно што је започето — јер Богородица помаже онима који су у миру и сабраности.
У многим мјестима организују се вашари и сеоска окупљања, јер се вјерује да овај празник доноси благостање, помирење и заједништво.
Жене се ујутру умивају светом водом, а неке чувају и капљицу освештане воде са Покрова вјерујући да она доноси здравље, плодност и мир у дому.
Такође, постоји вјеровање да жене које тог дана искрено замисле жељу и изговоре молитву Пресветој Богородици могу очекивати да ће им се жеља испунити — нарочито ако је у питању жеља везана за породицу, љубав или здравље.
На дан Покрова Пресвете Богородице не ваља радити тешке послове, носити терет, прати рубље, радити са вуном или тканином.
Не савјетује се ни свађа, псовање или оговарање, јер се вјерује да Богородица тог дана обилази домове и пази да ли људи живе у миру.
Такође, жене се уздржавају од посла и кућних обавеза како би могле да се посвете молитви и унутрашњем миру.
"Пресвета Богородице, покриј ме својим покровом, заштити моју породицу, благослови мој дом, услиши моју молитву и испуни оно што је у срцу чистом и поштеном."
Вјерује се да Богородица чује искрене молитве, посебно оне које долазе из срца жене — било да тражи дијете, љубав, мир у дому, или здравље за своје најмилије.
Покров Пресвете Богородице није само празник заштите, већ и дан када се свако може сјетити да није сам — да постоји небеска мајка која чува и брани све који вјерују у добро.
Зато се каже да Богородица “покрива” не само тијела, већ и душе, и да свако ко јој се обрати са вјером може осјетити њену благост и помоћ.
За многе жене, Покров је дан када се обнавља нада. Многе свједоче да су се баш тог дана њихови животи промијенили — да су добиле дијете, излијечиле се, пронашле мир или љубав.
Зато се каже да је Богородица та која испуњава жеље свих жена које вјерују, јер њена љубав не зна границе.
