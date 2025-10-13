Нормализација пушења свеприсутна: У БиХ свако четврто дијете конзумира дуван

13.10.2025
19:54
Коментари:0
БиХ је међу земљама са највећом употребом дувана у Европи.
Према подацима Свјетске здравствене организације, више од 35 одсто одраслих конзумира дуван. Међутим, чињеница да свако четврто дијете између 13 и 15 година конзумира дуван и дуванске производе је посебно поражавајућа.
Према резултатима истраживања Европског центра за праћење дрога и зависности од дрога и Европске уније, преваленција конзумирања дувана у БиХ у групи младих између 15 и 24 године износи 25,7 одсто. Резултати најновијег истраживања које су спровели Удружење НАРКО-НЕ и Породични савјетовалиште Сарајево показали су да 27,3 одсто младих између 13 и 17 година конзумира цигарете.
Синиша Баљо, стручни сарадник за истраживање, праћење и евалуацију НАРКО-НЕ, коментаришући ове резултате, каже да је у БиХ, практично, на сваком кораку, присутна нормализација конзумирања дувана и дуванских производа, односно пушења.
Друштво
До краја године закон о заштити здравља од пушења
''С једне стране, то је приступачност јер, на примјер, дјеца могу мање-више да купују цигарете у продавницама и на свим другим мјестима, јер се правила о продаји досљедно не поштују и, заправо, наша дјеца су окружена огромним рекламама које нормализују пушење. С друге стране, имамо много активности које се називају превентивним, а када погледате списак пројеката одобрених у Сарајеву, Мостару или било ком другом граду, онда се тај превентивни програм огледа у школи фудбала, каратеа и слично, а када анализирате те активности, видите да у свему томе нема професионалних, доказаних и ефикасних интервенција - каже Баљо за Аваз.
Неопходне су превентивне активности, каже он, које се протежу током цијелог семестра у школама, од низа радионица усмјерених на јачање животних вештина и оних које ће помоћи дјеци и младима да се одупру сваком изазову, а истовремено, препоручује, наглашава, рад са родитељима.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму