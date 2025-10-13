Logo

Вјерници на Покров Пресвете Богородице треба да изговоре ову молитву

13.10.2025

19:15

Вјерници на Покров Пресвете Богородице треба да изговоре ову молитву
Фото: ATV

Покров Пресвете Богородице сматра се женским празником и прославља се 14. октобра. Обиљежава се као сјећање на дан када је Свети Андреј Јуродиви, према предању, имао виђење Пресвете Богородице која покровом штити људе.

Овај празник се често назива женски, јер га од давнина највише славе жене које прослављају Богородицу као своју заштитницу.

На дан Покрова Пресвете Богородице везују се разни обичаји, па жене купују или беру хризантеме којима украшавају породични дом како би у њега ушла срећа. Жене које још нису пронашле сродну душу, у старим временима, молиле су се на Покров како би пронашле праву љубав. Спремали су се и колачи и дан се проводио са дјецом у миру, љубави и срећи.

Поред разних обичаја вјерници сматрају да је на празник најважније молитва, а ево које ријечи се изговарају на Покров Пресвете Богородице, пише Жена Блиц.

богородица-икона-05092025

Друштво

Помаже онима у невољи: Сутра Покров Пресвете Богородице

Молитва

“О, Пресвета Дјево, Мати Господа вишњих Сила, Царице неба и земље, свемоћна Заступнице града и земље наше! Прими ово похвално и благодарно појање од нас недостојних слугу Твојих и молитве наше узеси ка престолу Бога Сина Твога да милостив буде нама грешнима и да благодат Своју распростре на оне што поштују свечасно Име Твоје и клањају се са вером и љубављу чудотворној икони Твојој. Јер ми нисмо достојни да се Он смилује на нас, ако Га Ти, Владичице, не умилостивиш за нас, пошто Ти све можеш код Њега. Зато прибегавамо Теби као сигурној и брзој Заступници нашој: услиши нас који се молимо Теби; заклони нас свемоћним покровом Својим и измоли у Бога, Сина Свога, пастирима нашим ревност и бригу за душе наше, градоначелницима – мудрост и силу, судијама – правду и непристрасност, наставницима – разум и смиреноумље, супрузима – љубав и слогу, дјеци – послушност, злостављанима – стрпљење, увредиоцима – страх Божији, тужнима – благодушност, радоснима – уздржљивост, а свима нама дух знања и побожности, дух милосрђа и кротости, дух чистоте и правде.

