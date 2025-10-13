Проблематичан наступ Лагумџије и одлазак у ОХР

Извор:
АТВ
13.10.2025
19:10
Златко Лагумџија одласком код Кристијана Шмита наставља да злоупотребљава позицију, заобилазећи Предсједништво БиХ, те истиче да у овоме има елемената за утврђивања његове одговорности јер се дипломатија не може свести на спровођење интереса једног народа - порука је то из Српске. Предсједник Републике Српске није хтио много пажње да придаје том састанку.
"Лагумџија је јутрошњим одласком у ОХР показао је да никада није мислио својом главом и никада ништа није добро урадио за БиХ, изјавио је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић. Сматра да је Лагумџија увијек био инструмент других међународних представника", рекао је Милорад Додик, предсједник Републике Српске.
"У БиХ Постоје два ентитета и три народа и да би требало да постоји једна међународна политика која се води искључиво у Предсједништву БиХ, а не у ОХР-у или у некој страној амбасади. Лагумџија је кроз свој рад више пута показао да за њега у БиХ не постоје Срби и Хрвати, као ни Република Српска, већ искључиво бошњачка политика", рекао је Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у Представничком дому ПС БиХ.
Одлазак Лагумџије на консултације код Кристијана Шмита доказ је да је "привремени управник БиХ" преузео и спољну политику БиХ, каже предсједавајући Клуба Срба у Дому народа парламента БиХ Средоје Новић.
"Тужно је да један амбасадор БиХ иде на консултације код Шмита, да од њега добије упутства како ће се понашати на сједници Савјета безбједности УН на којој ће се расправљати о стању унутар БиХ. Овим потезом Лагумџије показано је да је Шмит суспендовао све легалне органе у БиХ, прије свега Предсједништво, у чијој надлежности је вођење спољне политике", рекао је Средоје Новић, предсједавајући Клуба Срба у Дому народа парламента БиХ.
Потез Лагумџије није велико изненађење у БиХ, због тога што готово да нема политичара у бошњачкој компоненти који жели градити односе унутар БиХ са Србима, Хрватима и осталим народима, наводећи да они, прије свега, желе спроводити политику страних ментора, што је опасно у свакој земљи, нарочито у БиХ.
"Амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија јутрошњим одласком у ОХР код Кристијана Шмита приредио је нови скандал уочи сједнице Савјета безбједности УН о БиХ и показао да је служби бошњачких политичких интереса, који се исказују кроз међународни протекторат", рекао је Александар Врањеш, амбасадор БиХ у Србији.
"Одређени међународни центри моћи и даље третирају БиХ као простор политичког експеримента, занемарујући реалност уставног поретка и сложену унутрашњу структуру земље", рекао је Синиша Берјан, амбасадор БиХ у НР Кина.
Представници српског политичког блока упозоравају да је оваквим дјеловањем угрожена уставна равноправност народа и ентитета у БиХ, те да се наставља пракса игнорисања уставних надлежности Предсједништва БиХ.
