Новић: Одлазак Лагумџије у ОХР доказ да је Шмит преузео и спољну политику

Извор:
СРНА
13.10.2025
13:27
Коментари:1
Одлазак амбасадора БиХ у УН Златка Лагумџије на консултације код Кристијана Шмита доказ је да је "привремени управник БиХ" преузео и спољну политику БиХ, изјавио је Срни предсједавајући Клуба Срба у Дому народа парламента БиХ Средоје Новић.
Новић је истакао да је тужно да један амбасадор БиХ иде на консултације код Шмита, да од њега добије упутства како ће се понашати на сједници Савјета безбједности УН на којој ће се расправљати о стању унутар БиХ.
Хроника
Мушкарац (71) силовао студенткињу подстанарку: Ево колику казну је добио
Он је навео да је овим потезом Лагумџије показано и да је Шмит суспендовао све легалне органе у БиХ, прије свега Предсједништво, у чијој надлежности је вођење спољне политике.
- Лагумџија није нашао за сходно да дође у Предсједништво, Савјет министара, парламент и да се ту консултује о томе шта ће говорити /на сједници Савјета безбједности УН/ - навео је Новић.
Он сматра и да потез Лагумџије није велико изненађење у БиХ, због тога што готово да нема политичара у бошњачкој компоменти који жели градити односе унутар БиХ са Србима, Хрватима и осталим народима, наводећи да они, прије свега, желе спроводити политику страних ментора, што је опасно у свакој земљи, нарочито у БиХ.
Економија
Криза становања у Њемачкој
Према његовим ријечима, БиХ ће се ваљати у овом блату све док се бошњачки политичари и поједини амбасадори не освијесте и схвате да треба градити консензус унутар БиХ и разговарати са свима.
- Лагумџији би боље било да је отишао у Бањалуку и тамо разговарао, јер на то га обавезује и Устав, а не да само трче страном фактору и спроводе њихову политику - рекао је Новић.
Свијет
Нетанјаху: Израел платио високу цијену побједе
Амбасадор БиХ при УН Златко Лагумџија јутрос рано ушао је у зграду ОХР-а у Сарајево. Имајући у виду чињеницу да ће сједница Савјета безбједности УН на којој ће се говорити о ситуацији у БиХ бити одржана 31. октобра, јасно је да је дошао на консултације код свог шефа и главног налогодавца Кристијана Шмита.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
40
17
35
17
33
17
27
17
19
Тренутно на програму