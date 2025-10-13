Logo

Лука Банђур има 88, а његов "фићо" 44 године

Фото: РТРС

Просјечна старост аутомобила код нас је 17 година и током возачког стажа већина возача промијени неколико аутомобила, углавном половних.

Има и изузетака - Лука Банђур из Љубиња вози исти ауто од када је положио возачки испит. Куриозитет је што Лука има 88 година, а његов "фићо" 44.

У Љубињу га сви препознају, јер у цијелој општини само је један црвени "фићо" , а Лука је најстарији активни возач. Тешко је замислити да их видите једног без другога.

- Обавим све што ми треба, одвезем, довезем, служи ме, није било великих кварова, потрошни материјал и оно нешто редовно што мора да се замијени, али великих кварова није било - каже Банђур.

Касно је, каже, положио возачки испит и одлучио да купи ауто, имао је више од 40 година. И данас памти када се и свог села Убоско упутио у Сарајево по новог "фићу".

Како му је већ 88 година, Лука не вози дуге релације- иде од свог села до Љубиња, кад му нешто затреба. Не гази јако ни папучицу гаса, најбрже је, каже ишао 90 на сат. Једино што не зна – колико је прешао.

- Не ради му скала, некад проради па се губи, питам ја мајстора , каже хајде шта ће ти - наводи Банђур.

Здравље га добро служи, па још без проблема пролази и љекарски преглед. Теже му је, каже, да се одбрани од оних који желе да купе његовог љубимца, долазе, зову, остављају поруке под брисач. Али, није на продају.

