Помаже онима у невољи: Сутра Покров Пресвете Богородице

Извор:
СРНА
13.10.2025
08:48
Коментари:0
Српска православна црква /СПЦ/ обиљежиће сутра празник Покров Пресвете Богородице као помен на црквени догађај када се Богородица током богослужења јавила народу окупљеном на молитви.
То се десило 14. октобра /1. октобра по старом календару/ 911. године за вријеме цара Лава Мудрог, када је у Богородичиној цркви званој Влахерне у Цариграду служено свеноћно бденије.
Црква је била испуњена побожним народом и сви су били дубоко утонули у молитву. При дну цркве налазили су се Свети Андреј Јуродиви и његов ученик Епифаније.
У четврти час ноћи угледали су Пресвету Богородицу изнад народа, са распростртим омофором на рукама којим као да заклања народ.
Занимљивости
Данас је Свети свештеномученик Григорије, испоштујте овај обичај
Била је одјевена у златокрасну порфиру и блистала окружена апостолима, светитељима, мученицима и дјевицама.
Свети Андреј показа руком и упита Епифанија да ли и он види Богородицу како се моли за сав свијет, што Епифаније зачуђен потврди.
Ради тога догађаја уведено је ово празновање, да подсјећа на тај тренутак и на стално покровитељство Пресвете Богородице када год то у невољама од ње молитвено тражимо.
Црква је одувијек прослављала Пресвету Богородицу као покровитељку и заштитницу рода хришћанског, која својим молитвама умилостивљава Бога према грешнима.
Безброј пута показала се помоћ Пресвете Богородице како појединцима тако и народима, како у миру тако и у рату, како у монашким пустињама тако и у многољудним градовима.
Пећка Патријаршија прославља Покров Пресвете Богородице као своју славу.
Најновије
Најчитаније
12
37
12
35
12
32
12
30
12
25
Тренутно на програму