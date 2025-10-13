Logo

Помаже онима у невољи: Сутра Покров Пресвете Богородице

Извор:

СРНА

13.10.2025

08:48

Коментари:

0
Помаже онима у невољи: Сутра Покров Пресвете Богородице
Фото: ATV

Српска православна црква /СПЦ/ обиљежиће сутра празник Покров Пресвете Богородице као помен на црквени догађај када се Богородица током богослужења јавила народу окупљеном на молитви.

То се десило 14. октобра /1. октобра по старом календару/ 911. године за вријеме цара Лава Мудрог, када је у Богородичиној цркви званој Влахерне у Цариграду служено свеноћно бденије.

Црква је била испуњена побожним народом и сви су били дубоко утонули у молитву. При дну цркве налазили су се Свети Андреј Јуродиви и његов ученик Епифаније.

У четврти час ноћи угледали су Пресвету Богородицу изнад народа, са распростртим омофором на рукама којим као да заклања народ.

CRKVA-070925

Занимљивости

Данас је Свети свештеномученик Григорије, испоштујте овај обичај

Била је одјевена у златокрасну порфиру и блистала окружена апостолима, светитељима, мученицима и дјевицама.

Свети Андреј показа руком и упита Епифанија да ли и он види Богородицу како се моли за сав свијет, што Епифаније зачуђен потврди.

Ради тога догађаја уведено је ово празновање, да подсјећа на тај тренутак и на стално покровитељство Пресвете Богородице када год то у невољама од ње молитвено тражимо.

Црква је одувијек прослављала Пресвету Богородицу као покровитељку и заштитницу рода хришћанског, која својим молитвама умилостивљава Бога према грешнима.

Безброј пута показала се помоћ Пресвете Богородице како појединцима тако и народима, како у миру тако и у рату, како у монашким пустињама тако и у многољудним градовима.

Пећка Патријаршија прославља Покров Пресвете Богородице као своју славу.

Подијели:

Таг:

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Данас облачно, у овим дијеловима се очекују падавине

Друштво

Данас облачно, у овим дијеловима се очекују падавине

4 ч

0
У Српској рођено 12 беба

Друштво

У Српској рођено 12 беба

4 ч

0
Ово морате знати прије путовања у ЕУ

Друштво

Ово морате знати прије путовања у ЕУ

5 ч

0
Почетак јесење сјетве у Семберији

Друштво

Почетак јесење сјетве у Семберији

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

37

Врањеш: Скандалозним одласком код Шмита Лагумџија показао у чијој је служби

12

35

Гутић Бјелица: Одлазак Лагумџије у ОХР - наставак урушавања устава и институција

12

32

Преврнуо се камион на путу Јабланица-Мостар: Терет се просуо, саобраћај се одвија отежано

12

30

Снежана Ружичић провозала нови трактор

12

25

Хамас пустио све живе таоце: Славље на улицама Израела

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner