Ово морате знати прије путовања у ЕУ

БИХАМК је на друштвеној мрежи Фејсбук објавио савјете за грађане БиХ који путују у Европску унију поводом нових правила на граничним прелазима између БиХ и Хрватске.
Објаснили су да је од данас почела постепена примјена "EES" система (Entry/Exit System) који аутоматски биљежи улазак и излазак држављана земаља изван ЕУ, на примјер БиХ.
На првој пријави на граници, грађани ће бити фотографисани, а ради се о биометријском снимку лица и даће отиске прстију.
"Подаци се чувају три године, за бржи прелаз убудуће. Систем замјењује печате у пасошима. Нема онлине пријаве унапријед! Нема плаћања таксе", поручили су из БИХАМК-а.
Нагласили су да је веома важно знати да "EES" није исто што и "ETIAS" односно ауторизација за путовање, која почиње тек крајем 2026.
"Кад ЕТИАС буде активан, мораћеш се пријавити онлине и платити 20 евра прије пута", навели су из БИХАМК-а.
Упозорили су грађане да не праве грешке на граници и нагласили да се не смије стати у ред означен “EU PASSPORTS ONLY” јер је то као пролазак кроз црвено на семафору.
"Стани у ред за “All passports” или “Non-EU passports”. Поштуј свијетлосну и писану сигнализацију – иначе, гранична полиција може покренути поступак због кршења правила", наглашено је.
Гражане су савјетовали и шта треба да ураде, а то је да провјере да ли су им пасоши важећи и да дођу раније на прелаз јер су могућа чекања.
Нагласили су да нема разлога за бригу јер се "EES" уводи постепено, а службеници ће објаснити процедуру. Додали су да је потребно задржати документацију о претходним преласцима – важно за правило “90 дана у 180 дана”, пише Глас Српске.
