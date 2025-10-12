Родитељи - његоватељи се надају остваривању својих захтјева, права и достојанственом животу

Аутор:Зорица Петковић
12.10.2025
19:30
Коментари:0
Валентина Стојић мајка је једанаестогодишњег дјечака који болује од аутизма. Прима око 650 марака мјесечно, толико заједно износе инвалиднина, туђа њега и помоћ и дјечији додатак. Нема статус родитеља - његоватеља јер њено дијете похађа Центар „Заштити ме“ што се препознаје као укљученост у образовни систем. Због тога Валентина и њен син не остварују никаква додатна права.
"Мој син похађа Центар „Заштити ме“ и таквом дјетету је потребна брига и њега, јер док је дијете у школи мора се бити у близини. Што је дијете старије губи третмане, тако да смо принуђени да плаћамо дефектолога, логопеда и остало“, рекла је предсједник Удружења "Глас Тишине" Валентина Стојић.
Почетком јула ове године Удружење је поднијело иницијативу за измјену закона о дјечијој заштити у дијелу који се односи на статус родитељ - његоватељ. Родитељи имају неколико захтјева. Траже између осталог и укидање старосне границе до 30 година за дјецу која имају новчлане надокнаде.
"Када дијете напуни 30 година, родитељи губе ово право. Ми тражимо да родитељ има овај статус докле год је дијете живо. Код нас, такође, и родитељ када напуни 65 година исто губи то право. Тражимо и да буду уплаћени доприноси", додaла је Стојићева.
Није добро ни за дјецу, а ни за родитеље, да имају додатна оптерећења. Лоше је када се мора бирати између четири зида и боравка у центрима у којима се може помоћи дјеци са сметњама у развоју како се не би остало без без додатних прихода, истиче замјеник омбудсмана за дјецу.
"Представља препреку у остваривању новчане накнаде родитељ - његоватељ. Без обзира што овде дјеца проводе свега 3-4 сата што је то услуга Града, али не поклапа се родитељи су у ситуацији да се опредијеле или да воде дјецу у дневни центар или да остварују право као родитељ-његоватељ, што свакако сматрамо да није у најбољем интересу дјеце", казала је замјеник Омбудсмана за дјецу Јованка Вуковић.
Разумијемо родитеље и припремамо нови закон о дјечијој заштити на бази међународне класификације инвалидитета, обољења и функционалности, казао је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић.
"Права се стичу на основу нефункционалности у одређеном сегменту. Покушаћемо кроз стандардизацију и процјену дјеце идентичну у Републици Српској уведемо тај систем, на бази чега ћемо онда омогућити да одређени критеријуми за стицање тог права буду и другачији и наравно да се омогући негдје оно што је и обавеза нас да припремимо тако једну врсту законског рјешења", истакао је Шеранић.
Родитељи се надају да ће њихови захтјеви бити ускоро испуњени и уздају се, за сада, највише у то што је премијер Владе Републике Српске Саво Минић најавио конкретна рјешења и помоћ. Поручују да достојанствен живот породица са дјецом са сметњама у развоју, као једне од најрањивијих категорија, морају бити приоритет у хуманом друштву.
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму