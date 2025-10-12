Немојте се чудити: Познати метеоролог се огласио о Михољском љету

Извор:
АТВ
12.10.2025
14:09
Коментари:0
Октобар ће показати и своју питомију страну, али температуре остају у оквирима просјека.
Идуће седмице и хладније од просјека, уз наставак јесењих температура. Све чешће јутарње магле, али и локална појава мраза, објављено је на Фејсбук страници "БХметео".
Љубав и секс
Ови знако указују да партнер жели да раскине везу
Другим ријечима, најава је ово стабилнијег времена, али не и михољског љета, на какво смо навикли протеклих година, када су температуре често биле праве љетне.
Сада је то умјереније, а и температуре ће бити примјереније јесени, уз све чешће јутарње магле, али и локалну појаву мраза. Дању пријатније.
Познати метеоролог Недим Сладић такође се огласио када је ријеч о прогнозирању да ли би и кад могло да наступи михољско љето.
"Кратко и јасно – до треће декаде октобра нема назнака за михољско љето. А нема ни превише падавина“, поручио је Сладић на свом Фејсбук профилу.
Он се недавно осврнуо и на високе температуре крајем септембра широм Балкана, које су биле око 35 степени.
“У октобру, необично снажан октобарски хладни удар, спустио је температуру на вриједности чешће за срце зиме, увозећи хладну ваздушну масу на задњи бок висине директно из Евроазије. Иако се наша клима у просјеку загријава, још постоје хладније аномалије, али њихова фреквенција је много нижа. Једном када се појаве, могу бити изузетно јаке у анулирању позитивних аномалија из претходних мјесеци“, каже Сладић.
Бања Лука
Стиже рјешење за Градски базен: Најављено да ће од сутра радити
Додаје да то, међутим, није гаранција да ће предстојећа зима бити хладна, преноси "Српска инфо".
"Све зависи од других фактора, па се немојте чудити ако видите прољетне температуре у близини божићног периода, или михољско љето како касније у јесен куца на врата, са необично високим температурама. Дешавало се и раније, а десиће се и у будућности“, наводи се у објави.
Свијет
23 мин0
Регион
39 мин0
Хроника
53 мин0
Здравље
53 мин0
Најновије
Најчитаније
14
18
14
09
14
01
14
00
13
56
Тренутно на програму