Ако ујутру не осјећате глад, тијело вам шаље поруку

Извор:
Крстарица
12.10.2025
13:26
Коментари:0
Многи људи прескачу доручак јер једноставно немају апетит чим се пробуде. Стручњаци објашњавају да то није случајност, већ сигнал који тијело шаље и који може открити много о вашем начину живота и здрављу.
Ниво хормона кортизола природно расте ујутру, што може потиснути осјећај глади. Код неких људи то значи да им је потребно више времена да се организам „пробуди“ прије него што пожеле храну.
Сцена
Како су се упознали Мирка Васиљевић и Вујадин Савић?
Ако једете касно увече или уносите тешку храну пред спавање, тијело ће ујутру и даље бити заузето варењем. То може смањити осјећај глади и учинити да доручак дјелује непотребно.
Иако се често говори да је доручак најважнији оброк у дану, истраживања показују да прескакање доручка не мора нужно бити штетно. За неке људе то може бити дио природног ритма или чак допринијети бољој контроли тјелесне тежине.
Хроника
У БиХ пронађен кокаин вриједан 200.000 марака
Ако недостатак апетита ујутру прати умор, губитак енергије или проблеми са варењем, то може бити знак да је потребно прилагодити исхрану или потражити савјет стручњака.
Недостатак глади ујутру не мора бити разлог за бригу. Најчешће је повезан са хормонима и навикама у исхрани. Важно је слушати своје тијело и пронаћи ритам који вам највише одговара, умјесто да се строго држите правила о обавезном доручку.
Тенис
1 ч0
Друштво
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Економија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
09
14
01
14
00
13
56
13
40
Тренутно на програму