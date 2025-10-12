Logo

Ако ујутру не осјећате глад, тијело вам шаље поруку

Ако ујутру не осјећате глад, тијело вам шаље поруку
Фото: julie aagaard/Pexels

Многи људи прескачу доручак јер једноставно немају апетит чим се пробуде. Стручњаци објашњавају да то није случајност, већ сигнал који тијело шаље и који може открити много о вашем начину живота и здрављу.

Утицај хормона на јутарњи апетит

Ниво хормона кортизола природно расте ујутру, што може потиснути осјећај глади. Код неких људи то значи да им је потребно више времена да се организам „пробуди“ прије него што пожеле храну.

Вечерње навике играју велику улогу

Ако једете касно увече или уносите тешку храну пред спавање, тијело ће ујутру и даље бити заузето варењем. То може смањити осјећај глади и учинити да доручак дјелује непотребно.

Прескакање доручка није увијек лоше

Иако се често говори да је доручак најважнији оброк у дану, истраживања показују да прескакање доручка не мора нужно бити штетно. За неке људе то може бити дио природног ритма или чак допринијети бољој контроли тјелесне тежине.

Када обратити пажњу

Ако недостатак апетита ујутру прати умор, губитак енергије или проблеми са варењем, то може бити знак да је потребно прилагодити исхрану или потражити савјет стручњака.

Недостатак глади ујутру не мора бити разлог за бригу. Најчешће је повезан са хормонима и навикама у исхрани. Важно је слушати своје тијело и пронаћи ритам који вам највише одговара, умјесто да се строго држите правила о обавезном доручку.

