Logo

Загађење микропластиком веће него што се мислило

Извор:

СРНА

11.10.2025

12:36

Коментари:

0
Загађење микропластиком веће него што се мислило
Фото: Unsplash

Загађење природе микропластиком веће је него што се раније вјеровало, а ново истраживање показало је да поврће које једемо апсорбује наночестице из земљишта, саопштили су научници са Универзитета у Плимуту.

Резултати студије која показује на који начин пластика може да уђе у јестиве дијелове поврћа објављени су у часопису "Истраживања о природној средини".

Дрога

Регион

Албанац ухапшен у Црној Гори: Заплијењено више од 2,4 килограма марихуане

Да би разумјели утицај нанопластике на поврће, истраживачи су изложили коријење ротквица нанопластичним честицама.

Према истраживачима, биљке имају заштитни омотач познат као Каспаријанова трака, која дјелује као природна баријера и блокира токсичне честице.

Међутим, научници су открили да је након само пет дана, пет одсто наночестица ушло у биљке, што је једнако милионима честица нанопластике које улазе у засијане биљке.

Policija Srbija

Хроника

Пришао баки са леђа и отргао јој златни ланац са врата

Штавише, 25 одсто нанопластике стигло је до јестивих дијелова ротквице, а ово откриће изненадило је и забринуло истраживаче.

"Ово је први пут да је студија показала како честице нанопластике могу да прођу ту баријеру, са потенцијалом да се акумулирају унутар биљака и да се пренесу на све што их конзумира", рекао је доктор Натанијел Кларк са Универзитета у Плимуту.

Ново истраживање доприноси растућем броју доказа да се микропластика инфилтрира у животну средину и да представља пријетњу за планету и здравље људи.

eu evropska unija

БиХ

Из ЕУ објаснили нови систем уласка и изласка у Шенгену

Стручњаци упозоравају да се микропластика доводи у везу са здравственим проблемима као што су репродуктивне компликације и рак.

Подијели:

Таг:

mikroplastika

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Народ је уз Додика, његовом политиком одбранићемо Српску

БиХ

Кошарац: Народ је уз Додика, његовом политиком одбранићемо Српску

46 мин

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Напади на Српску не престају, али имамо прилику да ствари буду другачије

50 мин

1
Петковић: Гдје је лажни изасланик био када је Курти терорисао Србе

Србија

Петковић: Гдје је лажни изасланик био када је Курти терорисао Србе

53 мин

0
Обнова пута Трн

Друштво

Почели радови на обнови дионице пута Клашнице - Бањалука

1 ч

0

Више из рубрике

Доктор открива шта требамо узимати прије доручка: ''У овој намирници нема ниједна штетна бактерија''

Здравље

Доктор открива шта требамо узимати прије доручка: ''У овој намирници нема ниједна штетна бактерија''

4 ч

0
Грађани

Здравље

Бројни окидачи: Психичка обољења у порасту

17 ч

0
Воду од киселих краставаца никада не просипајте: Веома је корисна за здравље

Здравље

Воду од киселих краставаца никада не просипајте: Веома је корисна за здравље

18 ч

0
Проглашен крај епидемије лептоспирозе

Здравље

Проглашен крај епидемије лептоспирозе

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

39

Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића

12

36

Загађење микропластиком веће него што се мислило

12

30

Сензација се наставља: Валентин Вашеро избацио Ђоковића

12

28

''Биће покренут уставни спор о одлукама којима се дерогира Устав Републике Српске''

12

18

Пошиљка из Америке шокирала полицију у Загребу: Ево шта је било у пакету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner