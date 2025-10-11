Загађење микропластиком веће него што се мислило

Извор:
СРНА
11.10.2025
12:36
Загађење природе микропластиком веће је него што се раније вјеровало, а ново истраживање показало је да поврће које једемо апсорбује наночестице из земљишта, саопштили су научници са Универзитета у Плимуту.
Резултати студије која показује на који начин пластика може да уђе у јестиве дијелове поврћа објављени су у часопису "Истраживања о природној средини".
Да би разумјели утицај нанопластике на поврће, истраживачи су изложили коријење ротквица нанопластичним честицама.
Према истраживачима, биљке имају заштитни омотач познат као Каспаријанова трака, која дјелује као природна баријера и блокира токсичне честице.
Међутим, научници су открили да је након само пет дана, пет одсто наночестица ушло у биљке, што је једнако милионима честица нанопластике које улазе у засијане биљке.
Штавише, 25 одсто нанопластике стигло је до јестивих дијелова ротквице, а ово откриће изненадило је и забринуло истраживаче.
"Ово је први пут да је студија показала како честице нанопластике могу да прођу ту баријеру, са потенцијалом да се акумулирају унутар биљака и да се пренесу на све што их конзумира", рекао је доктор Натанијел Кларк са Универзитета у Плимуту.
Ново истраживање доприноси растућем броју доказа да се микропластика инфилтрира у животну средину и да представља пријетњу за планету и здравље људи.
Стручњаци упозоравају да се микропластика доводи у везу са здравственим проблемима као што су репродуктивне компликације и рак.
