Воду од киселих краставаца никада не просипајте: Веома је корисна за здравље

10.10.2025
Вода од киселих краставаца постаје све популарнија као додатак јелима, а посебно као прелив за салате. Осим што доноси јединствен, освјежавајући укус, ова течност је препуна корисних нутријената. Вода од киселих краставаца садржи пробиотике, природне бактерије које помажу бољој пробави и здрављу цријева.
Ове корисне бактерије такође јачају имунитет, што је још један разлог да се дода у свакодневну исхрану.
Као прелив за салате, вода од киселих краставаца може лако да замијени сирће или лимунов сок, дајући пријатну киселкасту ноту, али и природну сланоћу, што може смањити потребу за додавањем соли. Идеално се комбинује са маслиновим уљем, зачинским биљем као што су першун, мирођија или босиљак, и по жељи мало бијелог лука или сенфа, чиме се добија богат, здрав и сложен прелив.
Овај прелив посебно добро иде уз свјеже салате од поврћа, као што су парадајз, краставац, паприка и зелена салата, али може бити и сјајан додатак кромпир салатама или салатама од житарица попут киное и јечма. Вода од киселих краставаца даје јелу живахност и нову димензију укуса, док истовремено доприноси да здравље буде боље.
