Како се синдром сагоријевања на послу може одразити на ваше здравље

Извор:
Кликс
10.10.2025
12:06
Синдром сагоријевања на послу је стање велике менталне, физичке и емоционалне исцрпљености узроковано дуготрајним стресом, а стручњаци појашњавају и како се ово стање може одразити на ваше цјелокупно здравље.
Како појашњавају стручњаци, захтјеви који се пред нас постављају премаше наше ресурсе, то нас на крају сломи. Једноставно, не можете давати оно што ни сами немате. Када су људи заузетији с мноштвом додатних обавеза, мање је времена за одмор, ментално оптерећење је веће, а висока очекивања могу створити осјећај нереалног притиска", појашњава психијатар др. Хан Нарни.
Др. Нарни појашњава да синдром сагоријевања може бити препозната као стање високог нивоа стреса и преоптерећености до тачке потпуне исцрпљености енергије.
"Људи то описују као осјећај умора, емоционалне отуђености, демотивисаности и неспособности функционисања", рекла је.
Она такође напомиње како неуродивергентне особе могу бити изложене посљедицама.
"Често се суочавају с продуженим стресом због сталне потребе за компензацијом и прикривањем изазова повезаних с функцијама. Због тога су под повећаним ризиком од понављаног синдрома сагоријевања и хроничне преоптерећености", тврди она.
Сходно томе, разумијевање симптома и окидача, од емоционалних до физичких, први је корак према опоравку.
"Људи могу различито доживјети синдром сагоријевања. Главни знакови на које треба обратити пажњу су осјећај умора или већи умор него иначе, потешкоће са спавањем упркос умору и повећана раздражљивост. Уз то, могу се искусити промјене расположења, недостатак ентузијазма за посао, смањена продуктивност и осјећај отуђености", рекла је Пени Вестон, пише Индепендент.
Синдром сагоријевања може се појавити у било које доба године, али је чешће изражен у хладнијим мјесецима. Тада се многи осјећају повученије због хормоналних промјена узрокованих смањеном свјетлошћу и измијењеним обрасцима спавања.
Уз то, синдром сагоријевања на послу одражава се и на физичко здравље, па болови у стомаку, акне те чешће прехладе могу бити показатељи да вам је потребан одмор. Физички симптоми могу бити погоршани вашим животним стилом, па је потребно обратити пажњу на исхрану, ниво хидратације и навике спавања.
Одмор је кључан за мозак и тијело, али многи често мисле да се одмарају док су заправо још увијек у стању стреса. Узимање времена за стварно искључивање може направити велику разлику.
"Смислен одмор је нужан за наше ментално и физичко здравље. Када се одморимо, нашем мозгу је лакше прикупити нове информације и створити нова сјећања што је уједно процес познат као когнитивна флексибилност", рекла је психолог др. Беки Спелман.
