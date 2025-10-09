У плану успостављање регистра донора матичних ћелија

Извор:
АТВ
09.10.2025
19:25

Активности у вези са успостављањем регистра донора матичних ћелија и лабораторије за ХЛА типизацију ткива у Републици Српској су у току. Управо због матичних ћелија професорица Данијела Мајсторовић данас нормално живи и ради. Живот јој је спасен захваљујући трансплатацији која је извршена у Србији.
„Мислим да је донорство тек први корак за све нас који имамо тешке дијагнозе а све их је више, и да је ово први корак у низу корака ја се надам који ће отворити ове теме и ова питања и можда омогућити свим држављанима који имамо пасоше БиХ, Републике Српске, да на неки начин будемо дио великих регистара, да будемо претраживи али исто тако да потичемо грађанство да дају крв за матичне ћелије јер тиме могу спасити нечији живот,“ истиче редовни професор Универзитета у Бањалуци и трансплантирани пацијент проф. др. Данијела Максимовић.
Регистар донора матичних ћелија у Србији постоји од 2005. године. Преко 350 пацијената је путем несродне трансплатације добило шансу да преживи. Српска и Србија су потписале меморандум у циљу заједничких интереса у области трансфузијске и трансплатацијске медицине. У Српској су започете едукације, припремљене просторије и опрема.
"Сад смо у току са почетним едукацијама и настављамо сарадњу са институтом око оснивања регистра и даље наших типизација", наводи из ЈЗУ Завода за за трансфузијску медицину Републике Српске доц. др. Гордана Гузијан.
„Надам се да ћемо кроз неку сарадњу, ми смо врло отворени за сваку врсту помоћи подршке да направимо коријене и неку основу да ви овдје кренете направите свој регистар да буде што више срећних прича као што је Данијелина", додаје из Института за трансфузију крви Србије др. мед. Глорија Благојевић.
Према ријечима ресорног министра трансплатација има много системских изазова, мећу којима је први подизање свијести јавности о значају трансплатације.
„Оно што морате да знате да бисте били дио међународног морате ви морате да имате акредитовану лабораторију за колико треба најмање три године да прође цијели процес саме акредитације да бисте били дио регистра", објаснио је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић.
Трансплатација органа је једина област медицине која захтијева активно учешће грађана.
„Конференција треба да буде почетак нових пројеката и законских рјешења у Републици Српској који ћемо заједно са Мин здравља УКЦ Републике Српске и Центром за трансфузију да у наредном периоду радимо на побољшању свијести друштва о донорству“, нагласио је предсједник Фондације "Каћа" Немања Тривић.
Свијест становништва о значају донирања органа веома је на ниском нивоу. Управо указивање на значај донирања органа је и најтежи дио процеса који води ка формирању донорске мреже.
