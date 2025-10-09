Постоји разлика између "мушког и женског инфаркта"

Извор:
Жене касније оболевају од инфаркта, али чешће умиру од мушкараца, рекао је кардиолог, др Петар Оташевић и додао да су кардиоваскуларне болести најчешћи узрок оболевања и умирања у развијеном индустријском свијету, па и код нас.
"Нажалост, наша земља и регион спадају међу европске и свјетске рекордере по стопи обољевања од кардиоваскуларних болести и смртности. Имамо веома лошу статистику и морамо учинити све напоре да те стопе смањимо", рекао је др Петар Оташевић, кардиолог, гостујући у емисији "Жена за сва времена" на телевизији К1.
Кардиолог је истакао да постоје разлике између женског и мушког инфаркта.
"Заиста постоје разлике и у времену оболевања и у симптомима код мушкараца и жена. Фактори ризика - као што су пушење, гојазност, повишен крвни притисак и холестерол - исти су за оба пола, али жене су у предности јер их штите полни хормони. Због тога жене обично обољевају касније од мушкараца, најчешће послије 65. године живота", објаснио је др Оташевић.
Механизам настанка инфаркта исти је код оба пола, али симптоми могу бити различити, наводи др Оташевић.
"Типичан симптом акутног инфаркта миокарда је јак бол у грудима, осјећај стезања или печења који траје дуже од 20 минута. То су класичне тегобе. Међутим, код одређених група пацијената, међу којима су често жене, тај типичан бол може изостати. Умјесто тога, може се јавити недостатак ваздуха, отежано дисање, немогућност да се пређе неколико корака, бол у грлу или једна болна тачка на рамену. То отежава препознавање инфаркта код старије популације, нарочито код жена", каже кардиолог.
Додаје и да није сваки бол у грудима знак за срчани проблем - статистике показују да више од две трећине људи који се јаве љекару због бола у грудима заправо немају срчане проблеме.
"Трњење, пробадање или бол који мења страну грудног коша углавном нису срчаног поријекла. Међутим, ако се јави бол праћен стезањем, печењем и ширењем у врат или лијеву руку, то врло вјероватно указује на срчани бол", објашњава др Оташевић.
Кардиолог каже и да се жене касно обраћају љекару, између осталог и зато што су, нажалост, научене да трпе, за разлику од мушкараца који се, чим их нешто заболи, узнемире, уплаше и одмах иду код доктора.
Ако жена добије инфаркт прије 65. године, то значи да има израженије факторе ризика - дуготрајан дијабетес, нелијечену хипертензију или висок холестерол. Налази код жена у том животном добу обично су тежи него код мушкараца. Али, наводи др Оташевић, послије 65. године, статистика се изједначава.
На крају, доктор додаје да кафа у умјереним количинама не штети здрављу.
