Logo

Хоће ли санкције НИС-у погодити Републику Српску?

Извор:

СРНА

09.10.2025

10:13

Коментари:

0
Хоће ли санкције НИС-у погодити Републику Српску?

Предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима у Привредној комори Републике Српске Ђорђе Савић изјавио је да домаће тржиште није угрожено због санкција које су Сједињене Државе увеле Нафтној индустрији Србије.

"Тржиште Републике Српске и БиХ је спремно дочекало санкције", рекао је Савић.

Он је напоменуо да је у протеклих десет дана на снази обустава испорука из Панчева, што се није одразило на снабдијевање и цијене на малопродајним објектима.

"Надамо се да ћемо у том режиму и наставити пословање. Ако не буде неких додатних компликација, тренутно не видимо проблем са снабдијевањем тржишта Републике Српске и БиХ", навео је Савић.

nis sankcije pumpa

Србија

Огласио се НИС: Ако вам одбију картицу на пумпи, гориво можете да платите на ова три начина

Према његовим ријечима, у Републици Српској тренутна цијена дизела износи од 2,31 до 2,35 КМ, јер је стање на свјетској берзи мирно претходних мјесец до два.

"Дошло је и до мањег пада цијена у претходном периоду и како сада ствари стоје у наредних седам до десет дана не видимо веће промјене цијена на свјетској берзи", рекао је Савић.

Санкције које су Сједињене Државе увеле Нафтној индустрији Србије због већинског руског власништва у компанији ступиле су јутрос на снагу, након што Вашингтон није продужио лиценцу, саопштено је из НИС-а.

Из НИС-а су нагласили да су обезбијеђене довољне залихе нафте за прераду у овом тренутку, док су бензинске станице уредно снабдјевене свим врстама нафтних деривата.

Подијели:

Тагови:

sankcija

НИС

gorivo

Република Српска

uticaj

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић: Нема више могућности за одлагање санкција НИС-у

3 д

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

Није продужена лиценца, Вашингтон је увео санкције НИС-у!

4 ч

0
Захарова о санкцијама Ирану: Европљани извели лукав трик

Свијет

Захарова о санкцијама Ирану: Европљани извели лукав трик

1 седм

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Свијет

НИС се огласио о америчким санкцијама

1 седм

0

Више из рубрике

Општински одбор ДЕМОС-а прешао у СНСД

Република Српска

Општински одбор ДЕМОС-а прешао у СНСД

3 ч

0
Да ли ће бити одржани пријевремени избори у Српској?

Република Српска

Да ли ће бити одржани пријевремени избори у Српској?

17 ч

3
Ковачевић: Код Станивуковића нема принципијелности, већ само кукавичлука

Република Српска

Ковачевић: Код Станивуковића нема принципијелности, већ само кукавичлука

17 ч

13
Fotografija prikazuje zgradu Vlade Republike Srpske

Република Српска

Влада сутра о измјенама закона о развоју малих и средњих предузећа

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

03

У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан

11

59

Ни након 30 година нису кажњени злочини над Србима из Западне Крајине

11

56

Станивуковић погазио Скупштину и дао Кончару уговор од 35 милиона КМ

11

55

Хрватска спремна купити Нафтну индустрију Србије

11

48

Одмах избаците ову постељину из куће, привлачи инсекте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner