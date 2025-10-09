Хоће ли санкције НИС-у погодити Републику Српску?

Извор:
СРНА
09.10.2025
10:13
Предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима у Привредној комори Републике Српске Ђорђе Савић изјавио је да домаће тржиште није угрожено због санкција које су Сједињене Државе увеле Нафтној индустрији Србије.
"Тржиште Републике Српске и БиХ је спремно дочекало санкције", рекао је Савић.
Он је напоменуо да је у протеклих десет дана на снази обустава испорука из Панчева, што се није одразило на снабдијевање и цијене на малопродајним објектима.
"Надамо се да ћемо у том режиму и наставити пословање. Ако не буде неких додатних компликација, тренутно не видимо проблем са снабдијевањем тржишта Републике Српске и БиХ", навео је Савић.
Србија
Огласио се НИС: Ако вам одбију картицу на пумпи, гориво можете да платите на ова три начина
Према његовим ријечима, у Републици Српској тренутна цијена дизела износи од 2,31 до 2,35 КМ, јер је стање на свјетској берзи мирно претходних мјесец до два.
"Дошло је и до мањег пада цијена у претходном периоду и како сада ствари стоје у наредних седам до десет дана не видимо веће промјене цијена на свјетској берзи", рекао је Савић.
Санкције које су Сједињене Државе увеле Нафтној индустрији Србије због већинског руског власништва у компанији ступиле су јутрос на снагу, након што Вашингтон није продужио лиценцу, саопштено је из НИС-а.
Из НИС-а су нагласили да су обезбијеђене довољне залихе нафте за прераду у овом тренутку, док су бензинске станице уредно снабдјевене свим врстама нафтних деривата.
