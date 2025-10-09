Logo

Огласио се НИС: Ако вам одбију картицу на пумпи, гориво можете да платите на ова три начина

09.10.2025

09:30

Санкције Нафтној индустрији Србије (НИС) које су САД увеле због већинског руског власништва у компанији на снази су од јутрос од шест часова.

За грађане се за сада не очекују несташице деривата, али могућа је измјена начина плаћања, нарочито уколико дође до прекида у функционисању иностраних платних картица.

Ако не раде "Мастер" и "Виса" картице, ово је рјешење

Уколико платне картице страних система (Mastercard, Visa) престану да функционишу од данас, гориво ће моћи да се плаћа на три начина: домаћом "Дина" картицом, готовином, као и путем система "ИПС покажи". Такође, "Са нама на путу", Агро и Такси картице настављају да раде без прекида, потврђено је из НИС-а.

Србија

Огласили се НИС-а: Има довољно залиха, нема разлога за панику

За правна лица и велепродају омогућен је несметан промет у динарима, па ће и корпоративни купци моћи да наставе плаћања редовно.

НИС: Деривата има довољно

У НИС-у истичу да су залихе нафте и деривата тренутно довољне и да су све бензинске станице уредно снабдјевене. Компанија наводи да јој је приоритет очување стабилности тржишта и редовно снабдијевање грађана.

НИС је, како су навели, још у марту покренуо захтјев за уклањање са америчке СДН листе, који је допуњен крајем септембра. Поступак делистирања, међутим, описан је као „дуготрајан и комплексан“.

Србија

Није продужена лиценца, Вашингтон је увео санкције НИС-у!

Шта грађани треба да знају

Гориво се и даље може куповати без ограничења.

Плаћање иностраним картицама може бити отежано, па се савјетује да грађани уз себе имају готовину или домаћу "Дина" картицу уколико купују на НИС и Гаспром бензинским пумпама

Систем "ИПС покажи" функционише на свим модернизованим терминалима НИС пумпи. Снабдијевање тржишта дериватима и даље је стабилно.

Нафтна индустрија Србије

Sankcije

Америчке санкције

