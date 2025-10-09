Огласио се НИС: Ако вам одбију картицу на пумпи, гориво можете да платите на ова три начина

09.10.2025
Санкције Нафтној индустрији Србије (НИС) које су САД увеле због већинског руског власништва у компанији на снази су од јутрос од шест часова.
За грађане се за сада не очекују несташице деривата, али могућа је измјена начина плаћања, нарочито уколико дође до прекида у функционисању иностраних платних картица.
Уколико платне картице страних система (Mastercard, Visa) престану да функционишу од данас, гориво ће моћи да се плаћа на три начина: домаћом "Дина" картицом, готовином, као и путем система "ИПС покажи". Такође, "Са нама на путу", Агро и Такси картице настављају да раде без прекида, потврђено је из НИС-а.
За правна лица и велепродају омогућен је несметан промет у динарима, па ће и корпоративни купци моћи да наставе плаћања редовно.
У НИС-у истичу да су залихе нафте и деривата тренутно довољне и да су све бензинске станице уредно снабдјевене. Компанија наводи да јој је приоритет очување стабилности тржишта и редовно снабдијевање грађана.
НИС је, како су навели, још у марту покренуо захтјев за уклањање са америчке СДН листе, који је допуњен крајем септембра. Поступак делистирања, међутим, описан је као „дуготрајан и комплексан“.
Гориво се и даље може куповати без ограничења.
Плаћање иностраним картицама може бити отежано, па се савјетује да грађани уз себе имају готовину или домаћу "Дина" картицу уколико купују на НИС и Гаспром бензинским пумпама
Систем "ИПС покажи" функционише на свим модернизованим терминалима НИС пумпи. Снабдијевање тржишта дериватима и даље је стабилно.
