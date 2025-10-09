Logo

Није продужена лиценца, Вашингтон је увео санкције НИС-у!

Извор:

Агенције

09.10.2025

07:13

Nafta industrija Srbije NIS Gazprom
Фото: Танјуг/АП

Није продужена лиценца, Вашингтон је увео санкције НИС-у, нема више одлагања, саопштено је из Нафтне индустрије Србије.

- Санкције које су САД увеле због већинског руског власништва у компанији на снази су од јутрос од шест часова - саопштио је НИС.

Компанија НИС обавјештава јавност да компанији до сада није продужена посебна лиценца Министарства финансија Сједињених Америчких Држава, која омогућава несметано оперативно пословање.

- Од тренутка листирања компаније на СДН (Specially Designated Nationals) листи у јануару, НИС пажљиво прати ситуацију и настоји да прилагоди своје пословање новонасталим околностима. Приоритети, као и до сада, остају редовно снабдијевање домаћег тржишта нафтним деривата, као и очување социјалне стабилности запослених. НИС је обезбедио довољне залихе нафте за прераду у овом тренутку, док су бензинске станице уредно снабдијевене свим врстама нафтних деривата - наводи се у саопштењу.

Како се додаје, у случају престанка функционисања иностраних платних картица (Мастер кард, Виса), плаћање на бензинским станицама ће бити могуће домаћом "Дина" картицом, готовином, као и методом "ИПС покажи".

- Коришћење и плаћање "Са нама на путу", Агро и Такси картицама ће бити доступно без прекида. Што се тиче велепродаје, такође је обезбијеђен несметани платни промет у динарима и НИС са своје стране остаје поуздан партнер и спреман да испуни све уговорне обавезе према пословним партнерима, укључујући корпоративне клијенте и велике купце. Платне картице корпоративних купаца функционишу несметано - додаје се у саопштењу.

Напомиње се да у сарадњи са партнерима, Владом Републике Србије и акционарима, НИС ради на превазилажењу ове ситуације.

НИС наставља сарадњу и са Министарством финансија САД на захтјеву за уклањање са СДН листе који је компанија иницијално поднијела 14. марта, а допунила 28. септембра текуће године. Делистирање представља дуготрајан и комплексан процес, наводе из ове компаније.

Истиче се да Компанија наставља да пажљиво прати актуелну ситуацију и о свим новим околностима које могу утицати на пословање НИС ће благовремено обавијестити јавност.

