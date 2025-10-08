Учитељицу Сузану усмртио бахати возач, школа се опрашта од ње

08.10.2025
18:03
Коментари:0
Језива саобраћајна несрећа догодила се јуче на пјешачком прелазу испред Основне школе "Вук Караџић", а Више јавно тужилаштво у Пироту одредило је задржавање до 48 сати Н. П. (65) из Пирота због сумње да је извршио кривично дело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.
Несрећа се догодила у уторак 7. октобра, око 18.30 часова на пјешачком прелазу на раскрсници Српских Владара и Предрага Бошковића, испред Основне школе "Вук Караџић". Сузана Мицић (62), настрадала је прелазећи улицу испред школе у којој је радила као учитељица, а како се наводи, носећи кесе са намирницама.
Несрећна жена прелазила је улицу на обиљеженом пјешачком прелазу када је на њу налетио аутомобил марке опел антар" којим је управљао, како се сумња, Н. П. Како су очевици навели, Сузана је остала непомично да лежи на коловозу, а први који је наишао био је, како се наводи, ученик школе у којој је предавала.
Сузана Мицић је хитно превезена у Општу болницу у Пироту, а потом, због тешких повреда и без свијести, на Ургентно одељење УКЦ Ниш. Несрећна жена подлегла је повредама у току ноћи.
“Сузана Мицић била је дугогодишња учитељица, предана свом позиву и ученицима. Са супругом З. Мицићем имала је сина и ћерку. До пензије, која ју је чекала наредне године, преузела је нову генерацију трећака, коју је желела да доведе до краја основног образовања”, написано је о Сузани.
Њена смрт потресла је цијели град, а породица, колеге и ученици остали су нијеми пред трагедијом. Комеморативни скуп поводом смрти учитељице Сузане Мицић одржаће се у четвртак, 9. октобра, у 11 часова у школи "Вук Караџић". Вријеме сахране још није објављено.
Осумњичени Н. П. биће у законском року саслушан на околности кривичног дјела које му се ставља на терет, а истага поводом овог случаја је у току, пишу Поротске вијести.
