До када ће се Бањалучани смрзавати: Познато када грађани добијају гријање

Извор:

Независне

08.10.2025

17:20

Радијатор гријање
Фото: Pexels

Сви радови на топловодној мрежи у Бањалуци би требало да буду завршени у року од 48 часова након чега би читав град требало да има гријање, поручено је из "Еко-топлана".

Како је истакао Драгиша Зечевић, члан Управног одбора "Еко топлана", они су од 1. октобра у функционалним пробама.

"Мрежа је стара, потребно је улагање, то улагање, као што видите, мора некад довести и до тога да се мора зауставити на пар дана циркулација у вреловодима да би се могле урадити нове цијеви па да се онда крене у несметану испоруку енергије. Ми ћемо то завршити у наредних 48 сати и након тога цијели град би требао да има испоруку топлотне енергије", истакао је он.

Он је додао да су спремни за испоруку топлотне енергије, те истакао да су били свјесни да ће имати негодовање корисника због чињеница да неће сви имати топле радијаторе почетком октобра.

"Боље то урадити сада док су мање хладноће него да вам пукну главни вреловоди", рекао је он, а на питање зашто то није урађено раније, он је истакао да је овај пројекат дошао на ред сада.

У посјети "Еко топлани" била је и Мирна Савић Бањац, градски менаџер, која је истакла да је Бањалука прије пет година покушала да инвестира у топловодну мрежу, али да тада није било подршке скупштинске већине за инвестиције.

"Без обзира на то, радимо вриједно на томе да што више улажемо управо у мрежу. Прије двије године уложено је скоро милион марака. И ове године у Филиповића поље уложено је милион и 300 хиљада КМ. Сматрамо да је то заиста велики искорак и града, на крају крајева и топлана", рекла је она

Према њеним ријечима, поједини дијелови Бањалуке протеклих дана нису имали гријање због радова на кружном току код "Шкорпиона" гдје се постављају друге цијеви.

bogoljub-zeljkovic-160925

Бања Лука

Зељковић иницијативом обезбиједио већину: За хитно отварање базена, Станивуковић на потезу

"Дакле, око 50 одсто града имало је гријање, 50 одсто не, али и то ће бити отклоњено, како сам чула, у року од 48 сати, тако да очекујемо да ће до 15. октобра, а у суштини и доста прије тога, ситуација у граду бити задовољавајућа и да ће сви корисници моћи да имају несметано гријање", навела је она.

(Независне)

grijanje

Бањалука

