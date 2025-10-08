Леопард изазвао панику у хотелу

08.10.2025
У популарном индонежанском летовалишту Бандунг леопард је изазвао панику када је ушао у хотел "Анугерах" и смјестио се испред собе на другом спрату.
Инцидент се догодио у понедјељак, 6. октобра, а запослени у хотелу брзо су реаговали, позвали ватрогасце и обавијестили Агенцију за заштиту животиња, преноси Билд.
Према информацијама које су пренијели локални медији, леопард се изненада појавио испред собе, гдје је мирно лежао, али је гласно режао ако би се неко од гостију приближио.
Ватрогасне јединице, у сарадњи са припадницима Агенције за заштиту животиња, успјеле су да успавају животињу и уклоне је из хотела.
Хотел је био затворен током трајања акције, док су специјализоване снаге претраживале просторије објекта. Нико од гостију није повријеђен.
У августу је оближњи зоо врт пријавио нестанак једног леопарда, због чега надлежни тренутно истражују да ли је у питању иста животиња.
