Предложен закон о забрани бурке и никаба

Владајућа странка Италијанска браћа поднијела је приједлог закона о забрани ношења бурке и никаба у јавним просторима којим су предвиђене и казне од 300 до 3.000 евра.
Циљ закона је борба против "вјерске радикализације и вјерски мотивисане мржње", наводи се образложењу.
Приједлог је дио ширег закона усмјереног на борбу против онога што је странка назвала "културним сепаратизмом" повезаним са исламом.
Према предложеном закону, одјећа која покрива лице била би забрањена на свим јавним мјестима, у школама, на универзитетима, у продавницама и канцеларијама широм земље.
Бурка је одјећа која покрива цијело тијело жене, од главе до пете, укључујући мрежасти повез преко очију. Никаб је вео за лице који оставља отвореним подручје око очију.
Француска је 2011. године постала прва европска земља која је увела потпуну забрану ношења бурки у јавности.
