Отворен аеродром вриједан 2,2 милијарде долара

08.10.2025
14:08
Индијски премијер Нарендра Моди отворио је нови међународни аеродром у Мумбају, вриједан 2,2 милијарде долара.
Нови аеродром у финансијском центру Индије представља корак напријед у ширењу растуће ваздухопловне мреже у земљи, преноси АП.
On the way to Navi Mumbai to take part in the programme marking the inauguration of Phase-1 of the Navi Mumbai International Airport. With this, the Mumbai Metropolitan Region will get its second major international airport, thus boosting commerce and connectivity. The final… pic.twitter.com/t6v82O6Een— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2025
Аеродром је изградио пословни конгломерат "Адани Група".
Очекује се да ће прва фаза Међународног аеродрома "Нави Мумбај" почети са радом у децембру као кључно чвориште за путнике и терет у Азији.
#WATCH | Navi Mumbai, Maharashtra | Prime Minister Narendra Modi inaugurates Phase 1 of the Navi Mumbai International Airport, built at a cost of around Rs 19,650 crore.— ANI (@ANI) October 8, 2025
(Source: DD News) pic.twitter.com/6kSxFSHNgB
Такође ће помоћи у смањењу загушења на постојећем Међународном аеродрому "Чатрапати Шиваџи Махараџ", једном од најпрометнијих у земљи.
Мумбај је сада једини милионски град у Индији који има два међународна аеродрома.
Укупни број аеродрома у земљи повећан је на 160 са 74 у 2014. години, показују званични подаци.
