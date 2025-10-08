Logo

Отворен аеродром вриједан 2,2 милијарде долара

Извор:

Агенције

08.10.2025

14:08

Коментари:

0
Отворен аеродром вриједан 2,2 милијарде долара
Фото: Printscreen / X / Narendra Modi

Индијски премијер Нарендра Моди отворио је нови међународни аеродром у Мумбају, вриједан 2,2 милијарде долара.

Нови аеродром у финансијском центру Индије представља корак напријед у ширењу растуће ваздухопловне мреже у земљи, преноси АП.

Аеродром је изградио пословни конгломерат "Адани Група".

Очекује се да ће прва фаза Међународног аеродрома "Нави Мумбај" почети са радом у децембру као кључно чвориште за путнике и терет у Азији.

Такође ће помоћи у смањењу загушења на постојећем Међународном аеродрому "Чатрапати Шиваџи Махараџ", једном од најпрометнијих у земљи.

Мумбај је сада једини милионски град у Индији који има два међународна аеродрома.

Укупни број аеродрома у земљи повећан је на 160 са 74 у 2014. години, показују званични подаци.

