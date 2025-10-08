Кренули у потрагу за несталим туристом, па дошли до хорор открића

Извор:
Остаци људског тијела пронађена су у Словачкој, свега 80 километара од мађарске границе.
Према информацијама портала Блик, током акције организоване за спасавање једног изгубљеног планинара, спасиоци наишли на шатор у шумовитом подручју, у којем је лежао људски костур.
Полицији је дојаву дао гљивар који је примјетио нешто са стазе која је доступна само пјешацима. Идентитет остатака и узрок смрти још нису утврђени, али се вјерује да се ради о остацима раније несталог планинара. Словачка полиција покренула је истрагу око идентификације људских костију пронађених у близини Хорна Мицина - Фелсомициње, у области код Банске Бистрице. Костур је лежао у шатору постављеном међу дрвећем.
Према извјештају ТВ ЈОЈ, шатор није био видљив с означених туристичких стаза, а скривен је у стени и густој, тешко прегледној шуми.
Полицајци који су радили на спасавању унесрећеног планинара примјетили су шатор и људске остатке унутра. Околина је затворена, а трагови су сатима документовани на лицу мјеста.
У близини је пронађен и мобилни телефон, али још се не зна коме припада. Инспектори су морали да буду посебно опрезни, јер се на том подручју често крећу медвједи, али на тијелу у шатору нису уочени трагови напада животиња.
У шатору нису пронађени никакви лични предмети који би могли помоћи у идентификацији преминулог, тако да је његов идентитет и даље непознат, као и узрок смрти.
Према стању остатака, тијело је у шуми било најмање пола године. Наложена је судско-медицинска обдукција како би се утврдило вријеме и узрок смрти. Словачка полиција је такође покренула кривичну истрагу, али разлог за то није објављен.
Већ неколико година словачка полиција трага за пољским планинаром који је посљедњи пут виђен око 20 километара од сада пронађеног шатора.
Утврђено је да је 34-годишњи мушкарац већ од првих дана трагања планинарио ван означених стаза, сам је лутао у Татрама и камповао у шуми. Кретао се према Мурању, али тамо није стигао.
У потрагу за Пољаком су укључени пси, али без успјеха.
Није искључено да су пронађени остаци управо његови.
