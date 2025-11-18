Logo
Large banner

Ускоро се мијењају услови за старосну пензију

Извор:

АТВ

18.11.2025

16:40

Коментари:

1
Ускоро се мијењају услови за старосну пензију

Од нове године доћи ће до промјене услова за старосну пензију у Републици Србији.

Услов за старосну пензију за осигуранике жене мијења се од 1. јануара наредне године, тако да ће осигуранице остварити право уколико имају 64 године живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Bolnica

Здравље

Опаки вирус однио још један живот у Српској

Како је предвиђено Законом о пензијском и инвалидском осигурању основни услов за старосну пензију је најмање 15 година стажа осигурања и 65 година живота.

За осигуранике жене предвиђене су прелазне одредбе по којима се сваке године подиже граница година живота као услов за пензију. Старосна граница за жене ће се постепено подизати све до 2032. године, када је предвиђено уједначавање услова за старосну пензију за оба пола - 65 година живота и минимум 15 година стажа осигурања.

У 2025. години жена која подноси захтјев за старосну пензију мора имати навршених 63 године и 10 мјесеци живота и најмање 15 година стажа.

Први дан 2026. године донијеће нове услове, па ће осигураницама за старосну пензију бити потребно 64 године живота. Овај услов односи се на све категорије осигураника, што значи на категорију запослених, самосталних дјелатности и пољопривредних осигураника жена.

ilu-kisa-vjetar-150925

Србија

Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

Постоји и могућност остваривања права на старосну пензију и по основу 45 година стажа осигурања, за оба пола, без обзира на године живота.

Закон, поред старосне, предвиђа и пријевремену старосну пензију. Институт пријевремене старосне пензије омогућава да осигураник оде у пензију раније, уз испуњење услова у погледу дужег укупног стажа осигурања.

Од 2024. године ови услови су усклађени за оба пола: право на пријевремену старосну пензију стиче се уз најмање 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота. Ово право се остварује уз трајно умањење мјесечног износа пензије за 0,34% за сваки мјесец ранијег остваривања права у односу на старосну границу за редовну пензију, а максимално умањење не може прећи 20,4 процента.

Осигураници који испуњавају овај услов могу да бирају да ли ће поднијети захтев за пријевремену пензију уз умањење или ће сачекати испуњење услова за старосну пензију без умањења.

Подијели:

Тагови:

пензије

Пензија

Пензионери

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Изглед нове фабрике

Економија

Словачки гигант у Бањалуци гради 'фабрику будућности'

1 ч

0
У Москви измјерено рекордних 9,9 Целзијусових степени

Свијет

У Москви измјерено рекордних 9,9 Целзијусових степени

1 ч

0
Кисели купус

Савјети

Како да правилно замрзнете кисели купус?

1 ч

0
Новак Ђоковић, осмина финала турнира у Шангају

Здравље

Новак Ђоковић открио које три ствари не једе

1 ч

0

Више из рубрике

Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

Србија

Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

1 ч

0
Преминуо Драган Шкорић

Србија

Преминуо Драган Шкорић

3 ч

0
Зара повлачи производ са српског тржишта

Србија

Зара повлачи производ са српског тржишта

3 ч

0
Обезбјеђење ресторана у Земуну претукло госта због дрес кода, љекари му се боре за живот

Србија

Обезбјеђење ресторана у Земуну претукло госта због дрес кода, љекари му се боре за живот

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

17

27

Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

17

18

Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

17

16

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

17

11

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner