Ускоро се мијењају услови за старосну пензију

Од нове године доћи ће до промјене услова за старосну пензију у Републици Србији.
Услов за старосну пензију за осигуранике жене мијења се од 1. јануара наредне године, тако да ће осигуранице остварити право уколико имају 64 године живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Како је предвиђено Законом о пензијском и инвалидском осигурању основни услов за старосну пензију је најмање 15 година стажа осигурања и 65 година живота.
За осигуранике жене предвиђене су прелазне одредбе по којима се сваке године подиже граница година живота као услов за пензију. Старосна граница за жене ће се постепено подизати све до 2032. године, када је предвиђено уједначавање услова за старосну пензију за оба пола - 65 година живота и минимум 15 година стажа осигурања.
У 2025. години жена која подноси захтјев за старосну пензију мора имати навршених 63 године и 10 мјесеци живота и најмање 15 година стажа.
Први дан 2026. године донијеће нове услове, па ће осигураницама за старосну пензију бити потребно 64 године живота. Овај услов односи се на све категорије осигураника, што значи на категорију запослених, самосталних дјелатности и пољопривредних осигураника жена.
Постоји и могућност остваривања права на старосну пензију и по основу 45 година стажа осигурања, за оба пола, без обзира на године живота.
Закон, поред старосне, предвиђа и пријевремену старосну пензију. Институт пријевремене старосне пензије омогућава да осигураник оде у пензију раније, уз испуњење услова у погледу дужег укупног стажа осигурања.
Од 2024. године ови услови су усклађени за оба пола: право на пријевремену старосну пензију стиче се уз најмање 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота. Ово право се остварује уз трајно умањење мјесечног износа пензије за 0,34% за сваки мјесец ранијег остваривања права у односу на старосну границу за редовну пензију, а максимално умањење не може прећи 20,4 процента.
Осигураници који испуњавају овај услов могу да бирају да ли ће поднијети захтев за пријевремену пензију уз умањење или ће сачекати испуњење услова за старосну пензију без умањења.
