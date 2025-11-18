Опаки вирус однио још један живот у Српској

Извор:
Уназад 7 дана, на корона вирус у Републици Српској тестирана су 52 пацијента, а ковид је потврђен код шест особа.
Како су саопштили из Института за јавно здравство Српске, ради се о 3 мушкараца и 3 жене, од којих је једна особа средње, а 5 старије животне доби.
Институту за јавно здравство Републике Српске пријављен је један смртни случај.
Ријеч је о особи старије животне доби са вишеструким хроничним обољењима.
Подсјетимо, ковид је за мјесец дана однио 7 живота у Српској.
"У болницама у Републике Српске тренутно су хоспитализована 3 пацијената са посљедицама корона вируса", наводи се у саопштењу.
До сада су у Републици Српској потврђена 122.292 случаја вируса корона, а преминуле су укупно 6.733 особе код којих је потврђен тест на корона вирус. Тестирана је укупно 466.771 особа.
