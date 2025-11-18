Logo
Опаки вирус однио још један живот у Српској

АТВ

18.11.2025

16:33

Фото: Unsplash

Уназад 7 дана, на корона вирус у Републици Српској тестирана су 52 пацијента, а ковид је потврђен код шест особа.

Како су саопштили из Института за јавно здравство Српске, ради се о 3 мушкараца и 3 жене, од којих је једна особа средње, а 5 старије животне доби.

Србија

Ледена киша, пљускови, снијег: Најављени екстреми

Институту за јавно здравство Републике Српске пријављен је један смртни случај.

Ријеч је о особи старије животне доби са вишеструким хроничним обољењима.

Подсјетимо, ковид је за мјесец дана однио 7 живота у Српској.

"У болницама у Републике Српске тренутно су хоспитализована 3 пацијената са посљедицама корона вируса", наводи се у саопштењу.

Изглед нове фабрике

Економија

Словачки гигант у Бањалуци гради 'фабрику будућности'

До сада су у Републици Српској потврђена 122.292 случаја вируса корона, а преминуле су укупно 6.733 особе код којих је потврђен тест на корона вирус. Тестирана је укупно 466.771 особа.

