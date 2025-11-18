У Москви измјерено рекордних 9,9 Целзијусових степени

Извор:
У Москви је данас температура достигла 9,9 Целзијусових степени, што је рекорд за новембар, преноси "Раша тудеј".
Претходни максимум за 18. новембар био је 9,4 степена, колико је измјерено прије 85 година.
Према ријечима Јевгенија Тишковца, водећег специјалисте у метеоролошком центру "Фобос", температура у Москви је у суботу, 15. новембра достигла 9,5 Целзијусових степени.
Ово неуобичајено топло вријеме долази након обилних киша које су опрале први снијег ове сезоне, који је пао само три дана раније.
Историјски гледано, први снијег у Москви обично падне крајем октобра. Међутим, овогодишњи снијег који је пао 15. новембра представља нешто сасвим ново у посљедње четири деценије.
Најкаснији први снијег у Москви пао је 27. новембра 2013. док је најранији био 21. септембра 1996. године.
