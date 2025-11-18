Logo
Large banner

У Москви измјерено рекордних 9,9 Целзијусових степени

Извор:

Агенције

18.11.2025

16:23

Коментари:

0
У Москви измјерено рекордних 9,9 Целзијусових степени
Фото: pexels/Lubov Tandit

У Москви је данас температура достигла 9,9 Целзијусових степени, што је рекорд за новембар, преноси "Раша тудеј".

Претходни максимум за 18. новембар био је 9,4 степена, колико је измјерено прије 85 година.

Према ријечима Јевгенија Тишковца, водећег специјалисте у метеоролошком центру "Фобос", температура у Москви је у суботу, 15. новембра достигла 9,5 Целзијусових степени.

Ово неуобичајено топло вријеме долази након обилних киша које су опрале први снијег ове сезоне, који је пао само три дана раније.

Moskva Kremlj

Свијет

Москва загрмила на Пољску: Тамо цвјета русофобија!

Историјски гледано, први снијег у Москви обично падне крајем октобра. Међутим, овогодишњи снијег који је пао 15. новембра представља нешто сасвим ново у посљедње четири деценије.

Најкаснији први снијег у Москви пао је 27. новембра 2013. док је најранији био 21. септембра 1996. године.

Подијели:

Тагови:

Москва

Temperatura

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нестале у јуну прошле године: Полиција пронашла тијела мајке и кћерке

Свијет

Нестале у јуну прошле године: Полиција пронашла тијела мајке и кћерке

1 ч

0
Познато када се састају Трамп и Роналдо

Свијет

Познато када се састају Трамп и Роналдо

1 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Москва загрмила на Пољску: Тамо цвјета русофобија!

1 ч

0
Avion

Свијет

Најео се печурки па умало срушио авион са 80 људи

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

17

27

Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

17

18

Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

17

16

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

17

11

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner