Познато када се састају Трамп и Роналдо

18.11.2025
16:03
Коментари:0
Португалски професионални фудбалер Кристијано Роналдо треба данас да се састане са америчким предсједником Доналдом Трампом у Вашингтону, јавио је Си-Ен-Ен, позивајући се на неименоване званичнике Бијеле куће.
Састанак ће бити одржан у Бијелој кући истог дана када се саудијски престолонасљедник Мохамед бин Салман састаје са Трампом.
Роналдо је раније објавио да ће Свјетско првенство у фудбалу 2026. године, које је заказано од 11. јуна до 19. јула у Канади, Мексику и САД, бити његово посљедње.
Свијет
Москва загрмила на Пољску: Тамо цвјета русофобија!
Овај фудбалер петоструки је освајач "Златне лопте" и Лиге шампиона, као и европски шампион са Португалијом.
Прије него што се придружио саудијском клубу "Ел Наср", Роналдо је играо за португалски "Спортинг", енглески "Манчестер јунајтед", шпански "Реал Мадрид" и италијански "Јувентус".
Најновије
Најчитаније
17
30
17
27
17
18
17
16
17
11
Тренутно на програму