Познато када се састају Трамп и Роналдо

18.11.2025

16:03

Познато када се састају Трамп и Роналдо
Фото: Tanjug/AP

Португалски професионални фудбалер Кристијано Роналдо треба данас да се састане са америчким предсједником Доналдом Трампом у Вашингтону, јавио је Си-Ен-Ен, позивајући се на неименоване званичнике Бијеле куће.

Састанак ће бити одржан у Бијелој кући истог дана када се саудијски престолонасљедник Мохамед бин Салман састаје са Трампом.

Роналдо је раније објавио да ће Свјетско првенство у фудбалу 2026. године, које је заказано од 11. јуна до 19. јула у Канади, Мексику и САД, бити његово посљедње.

Овај фудбалер петоструки је освајач "Златне лопте" и Лиге шампиона, као и европски шампион са Португалијом.

Прије него што се придружио саудијском клубу "Ел Наср", Роналдо је играо за португалски "Спортинг", енглески "Манчестер јунајтед", шпански "Реал Мадрид" и италијански "Јувентус".

