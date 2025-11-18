Москва загрмила на Пољску: Тамо цвјета русофобија!

18.11.2025
Кремљ је оптужио Пољску да је подлегла русофобији након што је Варшава за експлозију на жељезничкој прузи ка Украјини окривила двојицу украјинских држављана за које је рекла да их је регрутовала руска обавјештајна служба.
"Русија је оптужена за све манифестације хибридног и директног рата који се води", рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков за руску државну телевизију.
Он је истакао да у Пољској русофобија цвјета и да у том погледу сви покушавају "да трче испред европске локомотиве".
Премијер Пољске Доналд Туск рекао је раније данас да су одговорни за експлозију украјински држављани који су наводно сарађивали са руским обавјештајним службама.
"Један од осумњичених је раније био умијешан у кривични поступак у вези са саботажом у Лавову, а други је живио у Донбасу и радио у канцеларији државног тужиоца", напоменуо је Туск.
Он је додао да су обојица мушкараца побјегла из Пољске преко контролног пункта у Тереспољу на бјелоруској граници.
Експлозија на линији Варшава-Лублин, која повезује пољску пријестоницу са украјинском границом, која се догодила у недјељу, 16. новембра, услиједила је након таласа паљевина, саботажа и кибернетичких напада у Пољској и другим европским земљама од почетка рата у Украјини.
