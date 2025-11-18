Путин јасан: Ми смо једини на свијету способни за то!

Извор:
Русија је једина држава у свијету која може да серијски производи нуклеарне ледоломце, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
Обраћајући се путем видео-везе присутнима на церемонији почетка изградње нуклеарног ледоломца "Стаљинград" у бродоградилишту у Санкт Петербургу нагласио да Русија досљедно развија своју флоту.
"Русија је тренутно једина земља у свијету способна за серијску производњу и изградњу моћних, поузданих нуклеарних ледоломаца. Оно што је кључно је да се то заснива на нашим сопственим домаћим технологијама. Тако ће ледоломац `Стаљинград` бити шести серијски брод у овом пројекту", рекао је руски лидер.
Према његовим ријечима, у суровим условима Арктика, ледоломац ће постати још један симбол снаге руског народа, достојно ће носити своје историјско име и опстаће и у најтежим временима, преноси "РТ Балкан".
"Задаци који су прд нама су, без претјеривања, историјски. Неопходно је да досљедно јачамо позицију Русије на Арктику, те да у потпуности реализујемо логистички потенцијал наше земље и обезбиједимо развој перспективног Трансарктичког транспортног коридора - од Санкт Петербурга до Владивостока", рекао је Путин.
Путин је најавио да ће Русија, упркос свим тренутним тешкоћама и изазовима, наставити да проширује могућности флоте ледоломаца, да развија домаћу бродоградњу и ствара револуционарна научна и технолошка достигнућа.
Он је истакао и да је датум церемоније значајан, будући да се управо у овом периоду у бици за Стаљинград током Другог свјетског рата догодила кључна прекретница и почела офанзива совјетске војске која се завршила потпуним поразом непријатеља.
Церемонији су, између осталих, присуствовали предсједавајући Савета Руске Федерације Валентина Матвијенко и генерални директор државне корпорације "Росатом" Алексеј Лихачев.
