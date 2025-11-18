Logo
Large banner

Путин јасан: Ми смо једини на свијету способни за то!

Извор:

Агенције

18.11.2025

13:56

Коментари:

0
Путин јасан: Ми смо једини на свијету способни за то!
Фото: Танјуг/АП

Русија је једина држава у свијету која може да серијски производи нуклеарне ледоломце, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

Обраћајући се путем видео-везе присутнима на церемонији почетка изградње нуклеарног ледоломца "Стаљинград" у бродоградилишту у Санкт Петербургу нагласио да Русија досљедно развија своју флоту.

"Русија је тренутно једина земља у свијету способна за серијску производњу и изградњу моћних, поузданих нуклеарних ледоломаца. Оно што је кључно је да се то заснива на нашим сопственим домаћим технологијама. Тако ће ледоломац `Стаљинград` бити шести серијски брод у овом пројекту", рекао је руски лидер.

Према његовим ријечима, у суровим условима Арктика, ледоломац ће постати још један симбол снаге руског народа, достојно ће носити своје историјско име и опстаће и у најтежим временима, преноси "РТ Балкан".

"Задаци који су прд нама су, без претјеривања, историјски. Неопходно је да досљедно јачамо позицију Русије на Арктику, те да у потпуности реализујемо логистички потенцијал наше земље и обезбиједимо развој перспективног Трансарктичког транспортног коридора - од Санкт Петербурга до Владивостока", рекао је Путин.

Путин је најавио да ће Русија, упркос свим тренутним тешкоћама и изазовима, наставити да проширује могућности флоте ледоломаца, да развија домаћу бродоградњу и ствара револуционарна научна и технолошка достигнућа.

Он је истакао и да је датум церемоније значајан, будући да се управо у овом периоду у бици за Стаљинград током Другог свјетског рата догодила кључна прекретница и почела офанзива совјетске војске која се завршила потпуним поразом непријатеља.

Церемонији су, између осталих, присуствовали предсједавајући Савета Руске Федерације Валентина Матвијенко и генерални директор државне корпорације "Росатом" Алексеј Лихачев.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

ledolomac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Болесно: Радници туку болесне свиње, газе их, те уринирају по њима

Друштво

Болесно: Радници туку болесне свиње, газе их, те уринирају по њима

1 ч

0
Огласио се УКЦ: Уклоњен квар

Друштво

Огласио се УКЦ: Уклоњен квар

1 ч

0
Пали бројни сајтови, погођена и БиХ

Наука и технологија

Пали бројни сајтови, погођена и БиХ

1 ч

1
Брисел: Ухапшено 8 особа због плана за убиство главног тужиоца

Свијет

Брисел: Ухапшено 8 особа због плана за убиство главног тужиоца

1 ч

0

Више из рубрике

Брисел: Ухапшено 8 особа због плана за убиство главног тужиоца

Свијет

Брисел: Ухапшено 8 особа због плана за убиство главног тужиоца

1 ч

0
Трамп најавио политички потрес: Зелено свјетло за Ф-35?

Свијет

Трамп најавио политички потрес: Зелено свјетло за Ф-35?

2 ч

0
Мистерија на крузеру: Ана (18) се није појавила на доручку, њено тијело нађено умотано у ћебе испод кревета

Свијет

Мистерија на крузеру: Ана (18) се није појавила на доручку, њено тијело нађено умотано у ћебе испод кревета

3 ч

0
Песков: Париз наоружава Украјину и распирује проратно расположење

Свијет

Песков: Париз наоружава Украјину и распирује проратно расположење

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Вељко Пауновић наплатио отказ: Милионска сума у питању

14

37

Добре вијести за Партизан, вратио се Паркер

14

32

Какво ће бити вријеме сутра?

14

30

Скоро 318 милиона људи би могло бити на ивици глади у 2026. години, упозоравају из УН-а

14

21

Не смирују се тензије између Пекинга и Токија: Јапан упозорава своје грађане у Кини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner