Logo
Large banner

Брисел: Ухапшено 8 особа због плана за убиство главног тужиоца

Извор:

Агенције

18.11.2025

13:05

Коментари:

0
Брисел: Ухапшено 8 особа због плана за убиство главног тужиоца

Укупно осам особа из кругова кријумчара дроге ухапшено је у вези са планом за убиство главног тужиоца у Бриселу, а за главног осумњиченог се сумња да би могао бити активан у албанској мафији, саопштено је из Тужилаштва Белгије.

У саопштењу се наводи да су лица ухапшена данас након претреса 18 објеката, углавном у Бриселу.

Случајеви насиља у Бриселу повезано са кријумчарењем дроге све су чешћи у посљедњих неколико година.

Званичници кажу да је у Белгији активно више од 100 најопаснијих европских криминалних мрежа.

Подијели:

Тагови:

Брисел

хапшење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Неприхватљив империјалистички приступ Брисела, нама се то не свиђа

Свијет

Орбан: Неприхватљив империјалистички приступ Брисела, нама се то не свиђа

1 д

0
Здравствени радници протестовали у Бриселу

Свијет

Здравствени радници протестовали у Бриселу

1 д

0
Орбан: Брисел промовише присилну разноликост

Свијет

Орбан: Брисел промовише присилну разноликост

2 д

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Блокираћемо одлуке Брисела које ескалирају сукоб

2 д

0

Више из рубрике

Трамп најавио политички потрес: Зелено свјетло за Ф-35?

Свијет

Трамп најавио политички потрес: Зелено свјетло за Ф-35?

2 ч

0
Мистерија на крузеру: Ана (18) се није појавила на доручку, њено тијело нађено умотано у ћебе испод кревета

Свијет

Мистерија на крузеру: Ана (18) се није појавила на доручку, њено тијело нађено умотано у ћебе испод кревета

3 ч

0
Песков: Париз наоружава Украјину и распирује проратно расположење

Свијет

Песков: Париз наоружава Украјину и распирује проратно расположење

3 ч

0
Полицајац у групи јављао гдје су радари: Пријети му пет година затвора

Свијет

Полицајац у групи јављао гдје су радари: Пријети му пет година затвора

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

40

Вељко Пауновић наплатио отказ: Милионска сума у питању

14

37

Добре вијести за Партизан, вратио се Паркер

14

32

Какво ће бити вријеме сутра?

14

30

Скоро 318 милиона људи би могло бити на ивици глади у 2026. години, упозоравају из УН-а

14

21

Не смирују се тензије између Пекинга и Токија: Јапан упозорава своје грађане у Кини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner