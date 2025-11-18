Брисел: Ухапшено 8 особа због плана за убиство главног тужиоца

Извор:
18.11.2025
Укупно осам особа из кругова кријумчара дроге ухапшено је у вези са планом за убиство главног тужиоца у Бриселу, а за главног осумњиченог се сумња да би могао бити активан у албанској мафији, саопштено је из Тужилаштва Белгије.
У саопштењу се наводи да су лица ухапшена данас након претреса 18 објеката, углавном у Бриселу.
Случајеви насиља у Бриселу повезано са кријумчарењем дроге све су чешћи у посљедњих неколико година.
Званичници кажу да је у Белгији активно више од 100 најопаснијих европских криминалних мрежа.
