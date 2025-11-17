Орбан: Неприхватљив империјалистички приступ Брисела, нама се то не свиђа

Извор:
Европска унија има империјалистички приступ, са циљем изградње европског царства, а то за Мађарску није прихватљиво, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.
''Оно што они имају је империјалистички приступ, са циљем изградње европског царства. Нама се то не свиђа. Можда Нијемци имају другачије схватање тога, јер имају другачију историју, али за Мађаре и друге народе средње величине губљење или смањење националног суверенитета никада није прихватљиво. Ми смо поносни Мађари и желимо да останемо Мађари у будућности'', рекао је Орбан у видео-снимку објављеном на Иксу.
Орбан је нагласио да је потребан формат за најбољу сарадњу ЕУ који би донио најбољи исход за све њене чланице.
''Након пада Римског царства, развијене су двије школе, односно два правца размишљања, јер оно није замијењено другим царством, у Европи су створене државе. Тако да не можемо да надограђујемо нешто што није засновано на нацијама. Национални суверенитет је камен темељац будућности ЕУ'', нагласио је Орбан.
Он је позвао да се пронађе систем за најбољу сарадњу, јер систем у којем сада сарађују чланице ЕУ није успио, изумире и није више добар за чланице.
''Али не одустајемо од идеје сарадње, већ стварамо потпуно нову архитектуру за ЕУ. Спремни смо да преговарамо о томе, јер мислимо да је оно што се сада дешава угњетавање које долази из Брисела'', закључио је Орбан.
