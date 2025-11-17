Ужас на аутопуту: Возач пронашао одсјечене женске руке

Извор:
Курир
17.11.2025
11:26
Један возач је око 3 сата јутрос позвао полицију, и пријавио да се на путу налазе остаци жене.
Патролна возила су одмах дојурила на деоницу ауто-пута код излаза за Фројденберг.
Ауто-пут је одмах затворен, а на мјесто су стигли и криминалистички детективи.
Јавно тужилаштво још није објавило укупан број пронађених дијелова тијела. Међутим, према писању њемачког Билда, вјерује се да су то одсјечене руке жене.
Како су тачно делови тела завршили на аутопуту још увек није јасно.
Прве истраге указују да није у питању несрећа. А45 је поново отворен ујутру, а истрага убиства је у пуном јеку.
