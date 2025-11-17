Logo
Large banner

Ужас на аутопуту: Возач пронашао одсјечене женске руке

Извор:

Курир

17.11.2025

11:26

Коментари:

0
Ужас на аутопуту: Возач пронашао одсјечене женске руке

Један возач је око 3 сата јутрос позвао полицију, и пријавио да се на путу налазе остаци жене.

Патролна возила су одмах дојурила на деоницу ауто-пута код излаза за Фројденберг.

Ауто-пут је одмах затворен, а на мјесто су стигли и криминалистички детективи.

Јавно тужилаштво још није објавило укупан број пронађених дијелова тијела. Међутим, према писању њемачког Билда, вјерује се да су то одсјечене руке жене.

Како су тачно делови тела завршили на аутопуту још увек није јасно.

Прве истраге указују да није у питању несрећа. А45 је поново отворен ујутру, а истрага убиства је у пуном јеку.

Подијели:

Тагови:

autoput

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Станивуковић ударио на Радуловића: Начелник Модриче остаје без већине због ПДП-а

Градови и општине

Станивуковић ударио на Радуловића: Начелник Модриче остаје без већине због ПДП-а

3 ч

2
Дјечак се бори за живот послије напада ајкуле

Свијет

Дјечак се бори за живот послије напада ајкуле

4 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Језива трагедија код Добоја: Познат идентитет страдалих младића

4 ч

0
Кћерка пријавила оца за насиље: Полиција у кући пронашла арсенал оружја

Регион

Кћерка пријавила оца за насиље: Полиција у кући пронашла арсенал оружја

4 ч

0

Више из рубрике

Дјечак се бори за живот послије напада ајкуле

Свијет

Дјечак се бори за живот послије напада ајкуле

4 ч

0
Лавров подсјетио Мерца: Нацистички злочини немају рок застарјелости

Свијет

Лавров подсјетио Мерца: Нацистички злочини немају рок застарјелости

5 ч

0
Један од најбруталнијих секташких злочина: Скоро 1.000 људи отишло заједно у смрт

Свијет

Један од најбруталнијих секташких злочина: Скоро 1.000 људи отишло заједно у смрт

5 ч

0
Рубио: САД ће означити венецуелански картел као страну терористичку организацију

Свијет

Рубио: САД ће означити венецуелански картел као страну терористичку организацију

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

56

У четвртак Игокеа игра најважнију утакмицу сезоне

14

51

Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести

14

50

Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

14

45

У првом плану: Срђан Амиџић

14

38

Калајџић је требало да се појави на суду за 10 дана због угрожавања безбиједности друге дјевојке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner