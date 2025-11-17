Logo
Кћерка пријавила оца за насиље: Полиција у кући пронашла арсенал оружја

Извор:

СРНА

17.11.2025

10:38

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Женска особа пријавила је будванској полицији оца због породичног насиља, а током претреса његовог стана пронађено је илегално оружје и муниција, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Полиција је поднијела кривичну пријаву против мушкарца чији су иницијали Ж.М. због породичног насиља и недозвољеног држања и ношења оружја и експлозивних материја.

Полиција ФБиХ

Хроника

Затражен једномјесечни притвор за полицајца који је претукао супругу

У стану и другим просторијама које користи Ж.М. полиција је пронашла револвер “магнум 357”, пиштоље “застава М57” и “берета”, као и 157 комада муниције.

Са догађајем је упознат поступајући тужилац у Основном државном тужилаштву у Котору.

Тагови:

Црна Гора

насиље у породици

zaplijenjeno oružje

