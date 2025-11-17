Кћерка пријавила оца за насиље: Полиција у кући пронашла арсенал оружја

Извор:
Женска особа пријавила је будванској полицији оца због породичног насиља, а током претреса његовог стана пронађено је илегално оружје и муниција, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Полиција је поднијела кривичну пријаву против мушкарца чији су иницијали Ж.М. због породичног насиља и недозвољеног држања и ношења оружја и експлозивних материја.
У стану и другим просторијама које користи Ж.М. полиција је пронашла револвер “магнум 357”, пиштоље “застава М57” и “берета”, као и 157 комада муниције.
Са догађајем је упознат поступајући тужилац у Основном државном тужилаштву у Котору.
