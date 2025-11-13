Logo
Огласила се директорка школе о тучи у Загребу

Индекс

13.11.2025

14:23

Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

О масовној тучњави која се јуче одиграла на главном загребачком тргу огласила се директор Поморске школе Сплит, Мирела Жижић. Поручила је да је дио ученика ове школе јучер у поподневним сатима нападнут у Загребу.

Подсјетимо, до тучњаве је дошло око 16 сати на Тргу бана Јелачића у Загребу, а у њој је учествовало више од 20 млађих особа.

“Можемо потврдити да су ученици Поморске школе Сплит тог дана боравили у Загребу на једнодневном посјету сајму књиге Интерлибер, у организацији туристичке агенције", рекла је директорка.

Жижич каже како је у Загребу боравило 67 ученика сплитске Поморске школе у пратњи професора. Они су добили сат времена слободно и дио их је отишао на Трг Бана Јелачића.

"Према информацијама којима располажемо, дио ученика је након посјета сајму, у слободно вријеме, био нападнут од стране за сада непознате скупине млађих особа. На срећу, ниједан ученик није задобио теже тјелесне озљеде. На мјесто догађаја позвана је полиција, те је неким ученицима пружена одговарајућа медицинска помоћ”, поручила је директорка.

Додала је како је, по изјавама ученика школе, њих на Тргу "опколила скупина од тридесетак млађих особа".

"Дио ученика је успио побјећи, но дио није те се нашао у сукобу", рекла је директорка.

Већина ученика вратила се у Сплит, а у Загребу су остале двије професорке с два ученика који су хоспитализовани у Клиници за дјечје болести у Клаићевој.

"Провешћемо мјере којима се потиче ненасилна комуникација и међусобно поштовање међу ученицима"

Додала је да је школа одмах подузела све потребне кораке.

“Школа је одмах обавијестила родитеље ученика и све надлежне институције, те подузима све потребне мјере ради сигурности ученика и заштите њихове добробити”, наводи.

Истакла је и да су овакви инциденти ријеткост.

“Овакви инциденти су ријетки и до сада се нису догађали током наших школских путовања”, рекла је.

Због укључености малољетника, директорка Мирела Жижић поручила је да у овом тренутку не може давати додатне појединости и замолила за разумијевање.

Међу ухапшенима има и особа из Загреба, али и оних из Сплита. Тек ће након криминалистичког истраживања бити јасније што је кумовало физичком окршају на главном загребачком тргу.

Двије особе су, како је јуче објављено, задржане у болници, но њихове озљеде нису тешке.

Како се види на снимци објављеној на друштвеним мрежама, у тучњави је судјеловало више од двадесет младића.

Наводно су се сукобили млађи припадници Бед Блу Бојса са сплитским средњошколцима пише Индекс.

Туча

вршњачко насиље

